«Más de uno necesita un año sabático», se burló «The Special One» al ser preguntado por una pausa voluntaria en su carrera como entrenador, desmarcándose así indirectamente de Guardiola. Ya lanzado, Mourinho fue más allá: «Para mí, un año sabático es una señal de debilidad, algo que odio. Odio esa palabra. Así que no sigáis hablando conmigo de eso».

Guardiola se tomó en su día un año de descanso tras su salida del FC Barcelona en 2012. Actualmente, el catalán se concede una pausa tras diez años en el banquillo del Manchester City. Hace poco se frustró un compromiso como seleccionador de Italia.

Mourinho, por su parte, subrayó que no puede imaginarse una vida sin fútbol. Su mundo son «estadios con 50.000 o 90.000 aficionados». Quiere seguir trabajando al menos diez años más como entrenador, quizá incluso hasta bien entrada la década de los 70. «Quiero ganar más títulos», subrayó el técnico de 63 años. Solo encontrará descanso «cuando él ahí arriba decida que debo ir», añadió señalando simbólicamente con el dedo hacia el cielo.

Jose Mourinho vs. Pep Guardiola: de compañeros a rivales

El dos veces campeón de la Champions League mantiene con Guardiola una encarnizada enemistad personal. Los que fueron compañeros en el FC Barcelona de finales de los años 90 se convirtieron, como muy tarde durante la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid (2010 a 2013), en rivales de largo recorrido: Guardiola dirigía al mismo tiempo al Barça y protagonizó numerosos duelos calientes en los Clásicos con el portugués. Mientras el futuro del español es actualmente incierto, los blancos anunciaron en junio el regreso de Mourinho a Madrid.