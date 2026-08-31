Liverpool fichó a Ronald Araújo, procedente del Barcelona este verano, tras la marcha de Konaté al Real Madrid, para reforzar el costado derecho de la defensa, donde Frimpong no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba de él.

Después del empate del Liverpool ante el Nottingham Forest (2-2), Araújo habló sobre su adaptación a la Premier League.

Araújo declaró: "Desde que me puse la camiseta del Liverpool, comprendí la realidad de la Premier League. Es un ritmo completamente distinto: mucha intensidad, choques físicos y sin margen para pensar".

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y prosiguió en unas declaraciones recogidas por el sitio "Foot Mercato": "En los primeros partidos, cuando entré como suplente ante equipos como el Newcastle y el Nottingham Forest, me di cuenta rápidamente de que hay que estar totalmente concentrado en cuanto tus pies pisan el terreno de juego".

Luego, el defensa de 27 años añadió: "No cabe duda de que LaLiga nunca debe subestimarse. Es una liga que se distingue por unas tácticas asombrosas y una genialidad técnica, y aprendí mucho al ganar títulos allí. Pero la Premier League está en otro nivel completamente distinto en cuanto a potencia física y velocidad. Creo firmemente que, si cualquier defensa consigue afirmarse en este nivel, imponer su presencia, resistir las batallas semanales y brillar en Inglaterra, podrá regresar a LaLiga y dominarla sin ningún esfuerzo".

Araújo concluyó: "Cada minuto que paso aquí es como una batalla, y estoy dispuesto a luchar por mi lugar en Anfield".

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



