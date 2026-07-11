¡Un ser vivo recién descubierto recibe el nombre de «Sorpresa del Mundial»!

Tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026, el portero Fozinha recibió un curioso homenaje: el biólogo español Jesús Ortía bautizó con su nombre un nuevo molusco hallado en el Caribe.

El veterano portero, de 40 años, se llama «Josimar José Ivorra Díaz», pero usa «Fozinia» en su camiseta en memoria de su abuela.

Ortía bautizó al organismo descubierto como «Aldisa Fozinia», en referencia al destacado papel que desempeñó el portero, y señaló que el color rojo del organismo simboliza la hazaña de Fozinia frente a España y su gran actuación durante el empate (0-0) en la primera jornada del Mundial de 2026, según la BBC.

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Gracias a él, Cabo Verde sumó su primer punto en un Mundial y alcanzó los dieciseisavos, donde cayó 3-2 en prórroga ante la campeona Argentina.

Cabo Verde es el segundo país más pequeño en llegar a la fase final de un Mundial.

Su brillante actuación elevó su popularidad: pasó de 50 000 a 17,4 millones de seguidores en Instagram.

Ortía, catedrático emérito de la Universidad de Oviedo y condecorado con la Orden del Mérito de Cabo Verde en 2023, es conocido por su pasión por la biología marina y el fútbol, y ya ha bautizado con nombres de futbolistas a especies que él mismo ha descubierto, entre ellas el portero costarricense Keylor Navas.