Un nuevo estudio ha revelado una sorpresa relacionada con los orígenes familiares del astro argentino Lionel Messi, después de que un investigador italiano concluyera que uno de sus antepasados nació en el estado brasileño de São Paulo, antes de que la familia se trasladara posteriormente a Argentina, en un viaje que también supuso un cambio en el apellido de la familia.

Según lo informado por la cadena brasileña "Globo", el investigador italiano Fiorenzo Santini, especializado en el rastreo de genealogías, pasó varios años elaborando el árbol genealógico del capitán de la selección argentina, después de que despertara su curiosidad el origen del apellido "Messi" durante los inicios del jugador en el Barcelona.

El comienzo en Italia y luego una escala en Brasil

El estudio mostró que el bisabuelo de Messi por parte de padre, Angelo Messi, abandonó la ciudad italiana de Recanati con destino a la ciudad argentina de Rosario en 1893, junto a su esposa.

Por parte de su madre, la historia se remonta al bisabuelo Ranieri Cuccettini, que nació en la localidad italiana de San Severino Marche, antes de emigrar junto a su esposa Rosa Richezza a Brasil a bordo del barco "Washington", donde llegaron al puerto de Santos el 20 de septiembre de 1899.

El cambio de nombre en Brasil

Según los documentos históricos, el viaje de la familia a Brasil supuso un cambio en el nombre y el apellido debido a las dificultades relacionadas con la escritura de los nombres extranjeros en aquel entonces, ya que el nombre Ranieri se transformó en "Ramiro Concettini", cambios que eran habituales entre los inmigrantes de aquella época.

La familia se estableció en el estado de São Paulo, donde el bisabuelo trabajó en una de las haciendas situadas en la región de Rincão, antes de trasladarse a residir a la ciudad de Ribeirão Preto, y allí nacieron dos de los hijos de la familia, entre ellos Ardirigo en 1904.

De Ribeirão Preto a Rosario

Aproximadamente un año después del nacimiento de Ardirigo, la familia abandonó Brasil con destino a Argentina, donde se estableció en los alrededores de la ciudad de Rosario.

Y desde allí comenzó la nueva etapa de la familia, ya que posteriormente nació Antonio Cuccettini, abuelo de Messi, y luego su madre Celia María Cuccettini, antes de que naciera Lionel Andrés Messi Cuccettini el 24 de junio de 1987.

El secreto del apellido "Cuccettini"

Santini explicó que su investigación se prolongó entre los años 2019 y 2022, después de advertir la ausencia de cualquier registro del apellido "Cuccettini" en Italia, antes de descubrir, a través de documentos y familiares de la madre de Messi, que el cambio del nombre y el apellido se produjo durante la estancia de la familia en Brasil.

Añadió que estos resultados contribuyeron a que se le concediera a Messi el título de "ciudadano de honor" de la ciudad italiana de San Severino Marche en 2022, en reconocimiento a sus raíces familiares.

¿Qué queda de las huellas de la familia en Brasil?

El estudio señaló que no existen registros que indiquen la permanencia de familiares de Messi en la ciudad de Ribeirão Preto tras el traslado de la familia a Argentina en 1905.

A pesar de ello, todavía existe un vínculo simbólico que une al astro de Argentina con la ciudad, representado por una calle que lleva el nombre de "Martinico Prado", en referencia al propietario de la hacienda que acogió a los antepasados de la familia Messi durante el período de su estancia en el estado de São Paulo, antes de su emigración definitiva a Argentina.