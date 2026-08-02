Según informa el prestigioso periodista turco Yagiz Sabuncuoglu, Trabzonspor le ha presentado a Salah una oferta muy lucrativa tras una reunión con su agente. Sobre la mesa habría un contrato de dos años con un salario anual de nada menos que 17 millones de euros.

En principio, Salah estaría abierto a aceptar la oferta de Trabzon y continuar su carrera en Turquía. Primero lo consultará con su familia y después quiere tomar una decisión, según se informa. Mientras tanto, las negociaciones entre el gran club turco y el agente del atacante ya se estarían concretando mucho. Según Sabuncuoglu, uno de los temas es, entre otros, la parte de Salah en la venta de camisetas; aquí, entre un 20 y un 25 por ciento sería suficiente para la parte del jugador.

Mientras tanto, Trabzonspor no tendría que pagar traspaso por Salah. El egipcio ya había rescindido un año antes su contrato con el Liverpool FC, que originalmente estaba fechado hasta 2027, y en primavera se había comunicado oficialmente su salida anticipada de Anfield Road. Por tanto, Salah está sin club desde el 1 de julio y, además de Trabzon, tiene algunas opciones más.

¿Trabzonspor en su lugar? El fichaje de Mohamed Salah por el Besiktas se vino abajo

Clubes de la MLS y de Arabia Saudí estarían interesados, pero el interés más concreto en las últimas semanas había sido el del Besiktas, rival liguero del Trabzonspor. A mediados de julio circularon informaciones en los medios según las cuales un fichaje de Salah por el club de Estambul era incluso inminente. Poco después, el presidente del Besiktas, Serdal Adali, lo confirmó, aunque al mismo tiempo explicó que habían surgido problemas en las negociaciones.





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Al parecer, el agente de Salah elevó a última hora sus exigencias de comisión, y el Besiktas no quiso ni pudo aceptarlas. Hace unos días, Önder Özen, director deportivo del Besiktas, subrayó entonces que un posible fichaje de Salah por el Bósforo estaba, por ahora, descartado. La oferta, que sería de diez millones de euros de salario base por año más otros dos millones de euros en bonus, sigue en pie. Sin embargo, ya no se modificará y ahora la parte de Salah debe dar un paso hacia el Besiktas para retomar las conversaciones si se diera el caso.

¿Volverá Trabzonspor a pelear por todo con Mohamed Salah?

Pero en lugar de nuevas negociaciones con el Besiktas, ahora parece perfilarse precisamente un traspaso al Trabzonspor. En el histórico club del noreste de Turquía sueñan con volver a tener algo que decir en lo más alto cuatro años después de su último título de liga hasta la fecha, en 2022. Últimamente, el Galatasaray se ha proclamado campeón cuatro veces consecutivas.

Un jugador de la calidad de Salah ayudaría naturalmente al Trabzon en ese objetivo. El egipcio de 34 años quiere afrontar un nuevo desafío tras nueve años en Liverpool y todavía puede aportar mucho a un equipo. Salah lo demostró no solo en el Mundial, cuando llevó a Egipto como capitán hasta los octavos de final y en la ronda de los 16 mejores estuvo muy cerca de dar la sorpresa ante la posterior subcampeona del mundo, Argentina. Salah firmó un gol y dos asistencias en cinco partidos del torneo.