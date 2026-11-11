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Luiz Diaz, del Bayern de Múnich, encabeza supuestamente la lista de deseos del Paris Saint-Germain. Así lo informa el portal colombiano Areacucuta.

Según el portal, el destacado club francés se ha fijado en el atacante mientras busca con urgencia un sustituto de primer nivel para Khvicha Kvaratskhelia, actualmente lesionado. El georgiano sufrió una rotura del ligamento cruzado hace unas semanas en el partido contra el FC Barcelona. Las pruebas médicas determinaron que estará de baja al menos seis meses.

Por eso, el club quiere fichar a un jugador en el próximo mercado de invierno. Según la información, la directiva parisina considera a Diaz el candidato perfecto para cubrir el gran vacío que ha dejado la lesión de Kvaratskhelia.

Desde el punto de vista económico, el PSG probablemente podría afrontar sin problemas incluso una petición de traspaso desorbitada del Bayern. Aun así, una salida del colombiano de Múnich en invierno es más que improbable. Diaz es una pieza clave para Vincent Kompany y prácticamente tiene asegurado un puesto en todos los partidos importantes. Con su venta, el Bayern no haría más que crearse un problema.

Getty Images

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¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Diaz con el Bayern de Múnich?

Además, según informa también Areacucuta, que cita fuentes del entorno del jugador, Diaz se encuentra muy a gusto en el Bayern y no tiene ninguna intención de abandonar antes de tiempo al club más laureado de Alemania. El colombiano, actualmente lesionado, está centrado más bien en regresar al campo para volver pronto a rendir a su mejor nivel.

El contrato de Diaz en Múnich vence a finales de junio de 2029. Desde su llegada a la Säbener Straße en el verano de 2025, ha sido titular habitual con Kompany. En 62 partidos oficiales entre todas las competiciones con el Bayern, ha aportado 31 goles y 24 asistencias.

Sus estadísticas fueron excepcionales sobre todo la pasada temporada, cuando ganó con el Bayern la liga alemana y la Copa de Alemania. En 51 partidos marcó 26 goles y dio 23 asistencias. Esta temporada lleva «solo» cinco goles y una asistencia en once encuentros.