«Un robo a mano armada que aterrorizó a la familia»: la pesadilla del amanecer deja al portero del Villarreal fuera del duelo ante el Nápoles

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Un golpe demoledor

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El guardameta del Villarreal, el húngaro Peter Gulacsi, vivió momentos de terror este martes, lo que provocó su ausencia del partido que su equipo disputa esta noche ante el Napoli.

Según el diario "As", el portero del Villarreal, Peter Gulacsi, sufrió un robo a mano armada durante la madrugada de este martes en su domicilio de Monasterios (Puzol), mientras se encontraba acompañado de su familia.

Afortunadamente, nadie resultó herido, aunque el suceso generó una enorme preocupación.

Debido al impacto de esta situación, el jugador no ha podido descansar lo suficiente en las últimas horas y, por tanto, no estará disponible para el partido de la Liga de Campeones de esta noche contra el Napoli.

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El club español confirmó que las autoridades competentes fueron informadas de inmediato y añadió que está adoptando las medidas necesarias.

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Así pues, Luiz Junior defenderá la portería del Villarreal esta noche en el estadio de La Cerámica.

El brasileño había sido titular en los primeros cuatro partidos de Liga, pero el entrenador decidió dar entrada a Gulacsi en la portería del Villarreal a partir del encuentro de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund.

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Desde entonces, el guardameta húngaro se convirtió en el portero titular.