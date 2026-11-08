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La regularidad de Waldemar Anton impresiona. También en la victoria del BVB sobre el Elversberg destacó por las cualidades que tanto impresionan a Jürgen Klopp. ¿Debe temer ahora una estrella del Bayern por su puesto en la selección alemana?

Tres conclusiones del 2-1 (0-0) del Borussia Dortmund ante el SV Elversberg. Además: la importante confianza depositada en Felix Nmecha y una jugada muy discutida dan lugar a la palabra más desafortunada de la novena jornada de la Bundesliga.

Waldemar Anton demuestra por qué entusiasma a Klopp: ¿le arrebatará el puesto a una estrella del Bayern?

Quien escuchó con atención al seleccionador Jürgen Klopp cuando habló entre semana de la convocatoria de su segunda lista desde que asumió el cargo quizá prestó especial atención a lo que dijo sobre los centrales. «Para mí, los dos estaban claros», afirmó al explicar su convocatoria. Sin embargo, no se refería a la pareja formada por Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, titular habitual recientemente en la selección alemana, sino a Waldemar Anton y Malick Thiaw.

El jugador de 30 años del Borussia Dortmund y el defensa del Newcastle United, cinco años más joven, habían formado la pareja de centrales de Klopp en los dos últimos partidos internacionales, contra Serbia (2-0) y en Grecia (0-0). «Lo hicieron increíblemente bien, hay que decirlo», destacó el seleccionador al elogiar expresamente a Anton y Thiaw. Después explicó con más detalle en qué aspectos, enormemente importantes para él y su forma de jugar, brillaron ambos.

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«Los centrales tienen que defender, por supuesto. Esa es, ante todo, su principal tarea. Pero, para jugar de una determinada manera, también hay que estar dispuesto a hacerlo. Es decir, si queremos presionar arriba, pero los chicos solo se sienten cómodos cuando pueden tocar la línea de su propia área, tenemos un problema», señaló Klopp. Con ello quiso decir, naturalmente, que Anton y Thiaw han demostrado ser ideales para su idea de defender con valentía.

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El sábado por la tarde, en un partido complicado ante un Elversberg que defendió muy atrás durante buena parte del encuentro, pero que acechaba constantemente al contragolpe gracias a sus cualidades ofensivas, Anton volvió a dar muestras de ello. Como lleva meses haciendo con una regularidad impresionante, no solo durante los 180 minutos con la selección alemana ante Serbia y en Grecia, sino también con la camiseta del BVB.

BVB: Anton exhibe las cualidades que más impresionan a Klopp

Una y otra vez, Anton salió con valentía de la línea de cuatro para cortar con determinación los posibles contragolpes del conjunto del Sarre. Impresionaron tanto su sentido de la anticipación y del momento oportuno como su habilidad en los duelos. Y también hubo otro aspecto destacable: cuando era el último defensa, Anton tomó numerosas decisiones acertadísimas y realizó muchos bloqueos importantes.

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Además, Anton encarna a la perfección la defensa valiente que busca Klopp, no solo sin balón, sino también con él. Con frecuencia introduce pases verticales inteligentes con los que deja fuera de la jugada a muchos rivales y encuentra a los compañeros adecuados en los espacios precisos para impulsar el ataque.

Getty Images

Por supuesto, Tah, del Bayern de Múnich, ya ha demostrado sobradamente que también defiende con valentía y que siempre está dispuesto a asumir cierto riesgo. Aun así, no está escrito en piedra que Tah y Schlotterbeck vayan a formar la pareja titular de centrales de Alemania en la fase final del Mundial en Norteamérica, como ocurría en los preparativos para el torneo y antes de la lesión del jugador del Dortmund.

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Máxime cuando Tah, como es sabido, ya no es titular indiscutible en su club esta temporada y, últimamente, su competidor Min-Jae Kim lo ha relegado al banquillo en algún que otro partido importante. Anton, además, tiene una ventaja frente al jugador del Bayern: conoce aún mejor el juego con Schlotterbeck, su compañero de club y presumible titular, y ambos están más compenetrados. Habrá que ver, por tanto, si la pareja de centrales del Dortmund forma también la del combinado alemán el viernes en Serbia.

El héroe del BVB: la confianza de Kovac en Nmecha da sus frutos

Amonestado por una falta táctica tras poco más de 20 minutos, Felix Nmecha tuvo que medir muy bien desde entonces cómo frenaba las numerosas transiciones rápidas del Elversberg. No era en absoluto improbable que volviera a exponerse a una tarjeta amarilla por otra falta táctica.

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Por eso, de camino al descanso, preguntaron al segundo entrenador del Dortmund, Robert Kovac, en Sky si no sería sensato sustituir al centrocampista ante el riesgo de que viera la segunda amarilla. «Creo que es lo bastante inteligente para valorar la situación», respondió, restando importancia al asunto, el hermano del técnico Niko Kovac.

Una confianza que, como se sabe, tuvo recompensa. Fue Nmecha quien, tras el descanso, se convirtió en el héroe del partido para el BVB. En el minuto 55, después de una gran jugada de Fabio Silva, remató con inteligencia desde unos 18 metros y superó al portero del SVE, Nicolas Kristof, con un disparo raso y colocado al palo corto.

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Un cuarto de hora después, Nmecha puso el 2-0 con un remate no menos vistoso, esta vez desde algo más lejos (unos 25 metros). Gracias a los dos goles del internacional alemán, el segundo clasificado logró un trabajado triunfo por 2-1 que entraba en sus planes y que resultó enormemente importante en su pugna a distancia con el líder, el Bayern de Múnich.

La importancia de Felix Nmecha para el BVB: «Hace mejores a sus compañeros»

Confiar en que Nmecha actuaría con la suficiente inteligencia para evitar otra tarjeta amarilla fue, por tanto, una decisión acertadísima de Kovac. En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico destacó lo que el jugador aportó una vez más al juego del Dortmund, más allá de su doblete: «Con su presencia, su dinamismo y su técnica», el futbolista de 26 años tiene una importancia inmensa para el BVB, explicó el croata. «Puede resolver muchas situaciones muy rápido con sus giros de cuerpo. Eso hace mejores a sus compañeros».

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Y, dado que Nmecha acaba de entrar en la mejor edad para un futbolista, o, como dice Kovac, en «la edad de máximo rendimiento», el autor de los dos goles del sábado por la tarde todavía «tiene margen de mejora». El Borussia comprobó lo importante que es Nmecha en los cinco partidos de liga de la temporada pasada que se perdió por lesión. «Ahí se vio que nuestro juego se resintió un poco», recordó Kovac. «Con él tenemos otra dimensión. Por eso me alegro de que esté aquí».

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Aunque Nmecha ya ha pasado esta temporada por algún que otro bajón y en ocasiones ha parecido algo cansado, Kovac no quiere prescindir de él porque se ha convertido en una figura determinante para el BVB. «Por talento y técnica, es uno de los mejores centrocampistas del mundo», elogió también el director deportivo del Dortmund, Ole Book, tras la victoria ante el Elversberg en Sky. «Si además suma una capacidad de definición como la de hoy —porque disparo tiene—, no hay muchos mejores que él».

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Por su parte, el portero del BVB, Gregor Kobel, quiso atribuirse una pequeña parte del mérito de que Nmecha enviara el balón a la red a 124 km/h en su segundo gol. «Es Felix, qué se le va a decir. Un jugador de clase mundial», elogió el suizo en una entrevista con el canal de YouTube del Borussia. Y añadió con una sonrisa: «Quizá mete los balones así porque siempre le exijo mucho en los entrenamientos».

La palabra más desafortunada de la jornada: «punto de contacto»

Antes de nada: es, desde luego, muy lamentable que el capitán del Elversberg, Lukas Pinckert, se lesionara el tobillo en una de las jugadas más discutidas de esta jornada de la Bundesliga y tuviera que ser sustituido antes de tiempo en el partido ante el Borussia Dortmund (minuto 37).

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Dicho esto, hay que señalar que el árbitro Harm Osmers acertó de pleno al no mostrar la tarjeta roja al jugador del Dortmund Daniel Svensson. Sí, el sueco golpeó de lleno el tobillo de Pinckert con los tacos, de modo que el llamado «punto de contacto» apuntaba, según el reglamento, a la roja. Pero convertir el «punto de contacto» en el criterio decisivo para determinar si una falta debe castigarse con una roja es una tendencia errónea surgida desde la introducción del VAR, que sencillamente no hace justicia a la dinámica del juego en acciones como esta. Sobre todo porque no se apreció el más mínimo atisbo de mala intención por parte de Svensson.

Si, por ejemplo, Pinckert hubiera llevado el balón, hubiera dado un pase y Svensson, al defender lanzándose al suelo, lo hubiera golpeado de la misma manera que el sábado por la tarde cuando el balón ya estuviera lejos, por supuesto habría sido tarjeta roja. Pero la dinámica de esta jugada fue completamente distinta: Svensson quería alcanzar con el pie izquierdo un pase de Carney Chukwuemeka para dirigirlo hacia el centro del área. Para ello, el lateral izquierdo del BVB se lanzó al suelo y, este es el factor decisivo, tenía posibilidades de llegar al balón.

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Pinckert se adelantó y punteó el balón. En cuestión de centésimas de segundo, la acción de Svensson, cuya intención era alcanzar el balón, acabó inevitablemente en un golpe a Pinckert. Al sueco ya le resultaba sencillamente imposible retirar la pierna y, por supuesto, es muy desafortunado que el jugador del Elversberg se lesionara en esa acción. Pero ¿qué debía hacer Svensson? Sin intención alguna de golpear al rival y teniendo en cuenta la dinámica de la jugada, es una falta por la que se puede mostrar amarilla, pero no roja.

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Y volvamos a la desafortunada expresión «punto de contacto»: si se ve la jugada varias veces en una pantalla, o incluso a cámara lenta, el golpe en el tobillo, considerado de forma aislada, parece merecer una roja. Pero juzgar así jugadas que pueden acabar en expulsión, dejando completamente al margen su dinámica, no puede ser bueno para el fútbol.

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El campeón del mundo Mats Hummels opinó oportunamente lo mismo en enero, cuando Svensson sí vio la roja por una acción similar en el partido de Champions League del Dortmund ante el Tottenham Hotspur. «Es desafortunado, pero ahora se arbitra así. Para mí no es tarjeta roja. Es la típica roja de imagen congelada que, si se tiene en cuenta cómo se produce la jugada, no justifica una expulsión», dijo entonces Hummels como comentarista de televisión en Prime Video.

Una valoración que podría aplicarse palabra por palabra a la acción de Svensson del sábado. Mientras tanto, esa jugada provocó un acalorado debate entre otros dos exfutbolistas en el plató de Sky. «Svensson ni siquiera ve a Pinckert. No llega al balón por dos centímetros, quiere jugar el balón. No ve al rival ni ninguna otra cosa, solo quiere jugar el balón […] Es una combinación de factores, son cosas que pasan en el fútbol», afirmó Dietmar Hamann, para quien Osmers acertó de pleno al no mostrar la roja. Patrick Helmes, en cambio, opinó lo contrario.

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«El punto de contacto no puede ser más claro y el riesgo de lesión no puede ser mayor. En que no quería hacerlo te doy la razón, Didi. Pero yo tampoco quería hacer muchas cosas y acabé haciéndolas mal», dijo el exdelantero de la selección Helmes. El exjugador de Alemania Hamann replicó, aludiendo a la expresión desafortunada de la noche: «Con lo de “punto de contacto” ya te has descalificado».

El propio árbitro Osmers señaló después en Sky que, tras ver las imágenes y conforme al reglamento actual, podría haber mostrado la roja. Es muy posible que lo hubiera hecho si el VAR hubiera intervenido y lo hubiera enviado al monitor. Por el bien del fútbol, fue positivo que Patrick Hanslbauer no interviniera desde la sala VAR de Colonia.