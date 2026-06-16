Un revés temprano para Francia y Senegal en su partido del Mundial





Francia y Senegal sufrieron un contratiempo al inicio de su partido de esta tarde, debut en el Mundial 2026.

Según Foot Mercato, el césped del MetLife, donde se juega el partido, preocupa a ambos equipos.

El césped está corto, muy seco y con zonas despobladas.

Estas preocupaciones no son nuevas: los responsables del partido entre Brasil y Marruecos ya habían señalado el mal estado del terreno de juego, pese a que estaba previsto que acogiera la final del Mundial el 19 de julio.

Aun así, se espera tiempo favorable, con temperaturas entre 24 y 25 °C.