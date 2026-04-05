Un revés para Simeone... La estrella del Atlético de Madrid, a punto de perderse el partido contra el Barcelona

Según un informe periodístico publicado este domingo, la estrella del Atlético de Madrid podría perderse el partido contra el Atlético de Madrid, previsto para el próximo miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Barcelona venció al Atlético de Madrid por 2-1 en el partido que enfrentó a ambos equipos ayer sábado en el Estadio Metropolitano, en la jornada 30 de la Liga española.

La caída del jugador del Atlético de Madrid sobre el césped en el minuto 86 hizo saltar las alarmas, y la expresión de su rostro al dirigirse al vestuario no ofrecía ningún indicio tranquilizador; además, el primer examen realizado por el equipo médico no disipó los malos augurios.

Hablamos de José Giménez, cuya participación en el próximo partido es ahora dudosa, a pesar de que era muy probable que fuera titular.

Según el diario «Mundo Deportivo», por desgracia para el Atlético, tras la última media hora, en la que el capitán lideró la defensa luciendo el brazalete, el uruguayo estuvo a la altura de las circunstancias y salió victorioso de todos los ataques del Barcelona tras entrar en el partido en sustitución de Lenglet. Jiménez sintió un ligero dolor en el pie casi al final del partido, tras despejar un balón en el área, lo que generó incertidumbre.

En este sentido, y a pesar de haber completado el partido, Jiménez no ocultó su preocupación al darse cuenta de que el dolor que padecía desde aquel incidente no había desaparecido.

Teniendo en cuenta su carácter y la determinación que ha demostrado en la Champions con la camiseta rojiblanca, y considerando que todo se decidirá en el partido de vuelta en el Wanda Metropolitano y en la final de la Copa del Rey que le seguirá, también es necesario evaluar los riesgos. Por lo tanto, la participación de Jiménez el miércoles no está del todo confirmada.

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