Un revés para el Barcelona... ¿Se ha puesto de acuerdo el Arsenal con el Atlético de Madrid respecto a Álvarez?

El Arsenal insiste en fichar al delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

El Real Madrid ofreció 150 millones de euros, pero el Atlético rechazó la propuesta.

El Barcelona lo tiene como prioridad, mientras que el París Saint-Germain y el Arsenal también han mostrado interés.

El periodista Jordi Jota, de «El Chiringuito», asegura que el Atlético ya pactó su traspaso al Arsenal.

Jota declaró: «Gil Marín llamó a Laporta el domingo para decirle que Julián no está en venta. Pero mi pregunta es: ¿de verdad no está en venta? Porque el Atlético ya tiene un acuerdo definitivo con el Arsenal para vender a Álvarez».

Aclaró que el acuerdo incluye una cláusula de traspaso de 50 millones de euros y la incorporación del delantero de los Gunners Víctor Giociris al Atlético.







