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imago-sport-1077705290.jpgZUMA Press Wire
Hussein Hamdy

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Un resurgimiento catalán... Tebas da buenas noticias sobre el mercado de fichajes del Barcelona

Barcelona
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Primera División
A. Fati
A. Gordon
R. Lewandowski
España
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Un paso importante

Javier Tebas, presidente de La Liga, afirma que el Barcelona cumple la regla 1:1 del fair play financiero tras varias operaciones de fichajes, lo que le da más margen para nuevos acuerdos.

Según «Mundo Deportivo», Tebas hizo estas declaraciones en Nueva York, donde asiste a la final del Mundial en el estadio MetLife.

Tebas afirmó: «Sí, el Barcelona ya cumple la regla del 1:1. Y, gracias a las operaciones que ha llevado a cabo, se suponía que debía llegar a esta situación».

Según el diario, el club ha reducido su masa salarial tras la salida de Robert Lewandowski y la venta definitiva de Ansu Fati al Mónaco por 11 millones de euros.

Aunque invirtió mucho en fichar a Anthony Gordon, el salario del jugador no es alto, lo que otorga al Barça margen para seguir reforzándose, a la espera de cerrar el fichaje de Karim Ademi esta semana.

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Sobre la final del Mundial, admitió que la vivirá «con nervios», pero se mostró confiado tras la semifinal contra Francia: «No sé si en la historia del Mundial se ha visto un partido similar».

Tebas insistió en la importancia de La Liga: «Se dice que no fichamos y cosas por el estilo. España sabe formar jugadores, y nosotros lo demostramos. Hay 16 jugadores de España que actúan en La Liga y, si sumamos a los de Argentina, llegamos a 24 de los 52 que disputarán la final. Esto demuestra que tenemos la mejor competición del mundo y los mejores jugadores».

Tebas añadió: «Los precios de las entradas en Estados Unidos son muy elevados en comparación con Europa, e incluso para los propios Estados Unidos… Esto no ocurrirá en el Mundial que se celebrará en España».

Concluyó señalando que España debe seguir trabajando para organizar la final.

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