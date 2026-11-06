Cesc Fàbregas, director técnico del Como italiano, habló con detalle sobre la histórica y contundente victoria por (9-1) que su equipo logró ante el Lens francés en la Liga de Campeones de Europa, asegurando que, pese a la alegría por el resultado histórico y por el destacado debut del joven Matteo Baptistelli, se sintió frustrado por el gol que encajó la portería de su equipo.

El Como se convirtió en el primer club italiano de la historia en marcar 9 goles en un solo partido de la Liga de Campeones de Europa, y además firmó la mayor diferencia de goles en una victoria a domicilio en la historia del torneo, tras el festival goleador que presenció cómo 7 jugadores distintos anotaron los 9 goles; ellos son: Tasos Douvikas (hat-trick), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martín Baturina y la promesa Baptistelli, que marcó al primer toque en su primera aparición oficial.

Tras la conclusión de la cuarta jornada de la fase de liga, el Como ocupa el cuarto puesto de la clasificación con 9 puntos, por detrás del Paris Saint-Germain, el Real Madrid y el Arsenal, en su primera participación histórica en el torneo continental, que también presenció cómo le infligieron dos abultadas derrotas por (4-1) tanto el Leipzig como el Manchester United.

Fàbregas comentó este logro histórico en su entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport: «Es cierto, nos hemos inscrito en los libros de historia. Fue una noche inolvidable para nuestra afición y para el club. Todo salió a nuestro favor, pero debemos seguir por este camino porque tenemos otro partido importantísimo el domingo».

Al Como, que también ocupa el cuarto puesto en la clasificación de la Serie A, le espera un duelo exigente cuando visite al Inter de Milán, actual campeón, en el estadio de San Siro.

Sobre sus preparativos para el duelo ante el Nerazzurri, el técnico español declaró: «Es justo disfrutar de este momento porque el grupo lo merece, pero el fútbol va a un ritmo muy rápido. Ya les he dicho a los jugadores que tenemos que pasar página del partido ante el Lens y pensar solo en el Inter. Nos espera un duelo muy difícil en su estadio, y será un reto abrumador desde el punto de vista físico y mental. No tenemos mucho tiempo, pero debemos prepararnos de la mejor manera posible. El objetivo es ir a Milán y mostrar nuestra verdadera identidad, pues este será nuestro noveno partido entre los dos parones internacionales, y debemos intentar terminarlo bien y luego volver a pasar página».

Y volviendo a su amplia victoria sobre el Lens, Fàbregas insistió en que este triunfo excepcional no es más que «el inicio del camino» para el Como en el escenario europeo: «Nadie habría previsto un resultado de (9-1), es un resultado que no suele ocurrir en el fútbol y que se da una vez en la vida. Estoy orgulloso de mis jugadores, y las cifras son realmente excelentes, pero seguimos al inicio de nuestro camino en la Liga de Campeones de Europa y solo hemos disputado cuatro partidos».

Y concluyó: «Hicimos un buen partido ante el Lens, aunque los primeros cinco minutos de la segunda parte tuvieran cierta superficialidad, pero rendimos bien en defensa y en ataque, si bien el gol que encajamos me enfadó. Algunas cosas cambiaron atrás cuando hicimos tres cambios, pero fue mi excompañero Aguilar quien marcó ese magnífico gol».