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FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Karim Malim

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Un respiro para el Al-Ahly y el Raja: hay amplio apoyo en la CAF para aumentar las plazas de la Liga de Campeones

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¿Tres clubes egipcios y tres marroquíes?

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) estudia ampliar la Liga de Campeones de África, y la propuesta está a punto de aprobarse. Esto ampliaría el número de equipos participantes y daría a más clubes la oportunidad de jugar en el torneo más importante del continente.

La propuesta de Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia, ya tiene el visto bueno del Comité Ejecutivo de la CAF y solo espera la aprobación oficial en las próximas reuniones.

Según el sitio web marroquí «Sport7», las señales actuales son más positivas que en los últimos días, pues el expediente pasó de la fase de estudio a la de trámites procedimentales, lo que refuerza las posibilidades de que la modificación se aplique a partir de la próxima temporada.

Además, la Comisión de Competiciones de la CAF ha aplazado la fecha límite para recibir las plantillas de los clubes hasta el mes que viene, en lugar de la última semana de este, para dar más tiempo a la Confederación Africana a decidir y ajustar el reglamento.

El aumento afectaría solo a la Liga de Campeones, no a la Copa Confederación.

Si se confirma, Marruecos será uno de los principales beneficiados, pues pasará de dos a tres representantes en la Liga de Campeones: Berkane, Raja y Maghreb Fez.

En cambio, la Copa de la Confederación mantendrá su formato actual, con dos representantes marroquíes: el Ejército Real y el Wydad.

En Egipto, si se confirma el cambio, Al-Ahly, Pyramids y Zamalek disputarán la Liga de Campeones, lo que podría elevar el nivel y la emoción del torneo.

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