Un rendimiento muy diferente en la segunda parte... Deschamps desvela su estrategia para derrotar a Senegal

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, se mostró satisfecho con el rendimiento de los «Gallos» en la segunda parte ante Senegal y reveló la estrategia que les dio la victoria en su debut en el Mundial de 2026.

En la primera parte, Francia fue discreta y el marcador quedó 0-0, pero en la segunda brilló: dos tantos de Kylian Mbappé le dieron el 3-1 sobre Senegal en la jornada inaugural del Grupo 9 del Mundial.

Tras el partido, declaró a «BeIN Sports»: «Es un alivio. Estábamos nerviosos y tensos en la primera parte ante un equipo fuerte».

Según «Foot Mercato», reveló la clave del triunfo: «Cuando jugamos con más libertad al intercambiar a Ousmane Dembélé y Michael Olise, muchas cosas cambiaron».

Además, añadió: «Parkola se convirtió en una amenaza inmediata al ingresar», pues el astro del París Saint-Germain marcó el segundo tanto tras salir desde el banquillo.

«Siempre es bueno ganar el primer partido. Además, con tantos aficionados franceses, sé que han viajado mucho y que les ha supuesto un gran gasto».

Y concluyó: «Es solo el primer partido, pero lo disfrutaremos».

Francia jugará ante Irak en la segunda jornada y cerrará su participación contra Noruega.