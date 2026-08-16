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Cincinnati Open 2026 - Day 5Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un regreso sin precedentes: un joven jugador español logra un milagro en el torneo de Cincinnati

Un partido épico

El joven español Rafa Jodar logró una emocionante remontada ante el canadiense Denis Shapovalov para meterse en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, después de darle la vuelta a su desventaja en el set decisivo y firmar una vibrante victoria por 7-5, 4-6, 7-5.

Jodar parecía encaminado a quedar eliminado del torneo cuando iba perdiendo 1-5 en el tercer set, antes de reaccionar y salvar dos puntos decisivos, para después encadenar 6 juegos consecutivos y resolver el set y el partido a su favor.

El duelo vivió momentos polémicos, después de que Jodar se viera obligado a detener el juego en dos ocasiones por un problema en su calzado, siendo el más destacado cuando perdía 3-5 en el tercer set, momento en el que se detuvo durante más de un minuto y recurrió a su padre para arreglar la zapatilla, algo que provocó el enfado de Shapovalov.

Y pese a sufrir dolores en su pierna izquierda y recibir asistencia médica durante el partido, el jugador español, de 19 años, mostró un carácter fuerte y consiguió recuperar el equilibrio y darle la vuelta al encuentro a su favor, aprovechando 3 roturas de servicio a su rival en el set decisivo.

Tras el encuentro, Jodar se disculpó con Shapovalov por el incidente de la interrupción del juego, mientras que el jugador canadiense criticó lo que consideró un aprovechamiento de las pausas para beber agua a causa del problema del calzado.

Jodar afirmó tras el partido que estaba muy contento por haber logrado su primera victoria en Cincinnati, subrayando que el duelo había sido difícil y que había tenido que seguir luchando hasta el final.

El jugador español añadió que se sentía especialmente feliz por su capacidad para controlar sus emociones en los momentos difíciles, señalando que esta victoria le dará un fuerte impulso de confianza antes de continuar su andadura en el torneo.

Jodar se enfrentará en la tercera ronda al chileno Alejandro Tabilo.

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