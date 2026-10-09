José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció que el lateral francés Ferland Mendy se entrenará sobre el césped con sus compañeros por primera vez, un paso importante tras meses de una lesión que resultó más complicada de lo que parecía en un principio.

Mourinho señaló, duranteuna rueda de prensa el viernes: "Mendy se entrenará en el campo por primera vez con nosotros".

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Mendy había disputado su último partido el pasado 3 de mayo ante el Espanyol, cuando, pocos minutos después del inicio, sintió un fuerte dolor en el muslo derecho y se vio obligado a abandonar el terreno de juego.

Las pruebas revelaron una lesión en el tendón del músculo recto femoral, en la misma zona en la que ya había sufrido una lesión que requirió una intervención quirúrgica. Una semana después, el jugador se sometió a una operación para tratar la lesión.

Las previsiones apuntaban en un principio a una ausencia de unos 5 meses, pero su historial con las lesiones y la complejidad de la fase de recuperación impusieron un tratamiento con la máxima cautela.

El camino aún es largo

Pese a su regreso a los entrenamientos sobre el césped, tras unos 5 meses de la operación, este paso no significa que Mendy esté listo para disputar partidos, ya que todavía debe completar varias fases antes de obtener la luz verde médica y recuperar el ritmo necesario para jugar, según el diario español "Marca", que describió el regreso del jugador francés como algo que "nadie esperaba".

Mendy regresa, además, a una realidad distinta a la que dejó en primavera, pues la competencia por el puesto de lateral izquierdo, sumada a su largo historial de lesiones, convierten su vuelta en un nuevo desafío. Pero la buena noticia para él es que esta vez el equipo no necesita apresurar su regreso a los partidos.



