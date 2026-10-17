José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la lista de convocados de su equipo para enfrentar al Sevilla mañana domingo, en la novena jornada de LaLiga.

Las decisiones de Mourinho incluyeron el regreso de Éder Militão tras una larga ausencia por lesión, mientras que Vinicius Junior se perderá el partido por sanción.

El Real Madrid ocupa el cuarto puesto en la tabla de clasificación de LaLiga con 18 puntos.





La lista completa del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

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Porteros: Courtois - Lunin - Javi Navarro.

Defensas: Militão - Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Delanteros: Endrick - Mbappé - Aspas - Brahim Díaz - Yan Diomande.











