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FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-BARCELONAAFP
Karim Malim
Traducido por

Un registro poco envidiable: la pesadilla que persigue a Antony antes del duelo contra el Barcelona

Antony
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
Brasil
España
Jordania
Irak
Argelia

¡Una estadística impactante y una persecución sin fin!

Todas las miradas apuntan al estadio de La Cartuja, que acoge un enfrentamiento intenso y atractivo entre el Real Betis y el Barcelona, en el marco de la novena jornada de LaLiga, en un partido que reúne la ambición de los locales por seguir peleando en los puestos de arriba y el deseo del conjunto catalán de reforzar su liderato en la tabla de clasificación.

Antes del esperado duelo, la cadena "WhoScored", especializada en estadísticas, puso el foco en un dato negativo que persigue al brasileño Antony, estrella del Real Betis, después de haber efectuado 32 remates sin lograr marcar ningún gol en LaLiga esta temporada, la cifra más alta entre todos los jugadores de las cinco grandes ligas europeas.

El Real Betis ocupa la tercera posición en la clasificación de LaLiga con 19 puntos, mientras que el Barcelona manda en solitario tras sumar 24 puntos, lo que otorga al enfrentamiento una gran importancia en la lucha por la cima.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
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UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
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