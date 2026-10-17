Un registro poco envidiable: la pesadilla que persigue a Antony antes del duelo contra el Barcelona

Todas las miradas apuntan al estadio de La Cartuja, que acoge un enfrentamiento intenso y atractivo entre el Real Betis y el Barcelona, en el marco de la novena jornada de LaLiga, en un partido que reúne la ambición de los locales por seguir peleando en los puestos de arriba y el deseo del conjunto catalán de reforzar su liderato en la tabla de clasificación.

Antes del esperado duelo, la cadena "WhoScored", especializada en estadísticas, puso el foco en un dato negativo que persigue al brasileño Antony, estrella del Real Betis, después de haber efectuado 32 remates sin lograr marcar ningún gol en LaLiga esta temporada, la cifra más alta entre todos los jugadores de las cinco grandes ligas europeas.

El Real Betis ocupa la tercera posición en la clasificación de LaLiga con 19 puntos, mientras que el Barcelona manda en solitario tras sumar 24 puntos, lo que otorga al enfrentamiento una gran importancia en la lucha por la cima.