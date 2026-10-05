Un registro insólito 95 años después: Esposito sigue los pasos de una leyenda de Italia

Francesco Pio Esposito reforzó su presencia como uno de los rostros más destacados de la nueva generación de la selección italiana, al marcar el tercer gol en la victoria de Italia sobre Turquía por 3-1 la noche del lunes en el estadio Renato Dall'Ara de Bolonia, en la cuarta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El delantero del Inter entró como sustituto de Gianluca Scamacca en el minuto 55 y no necesitó mucho tiempo para dejar su huella, ya que firmó el tercer gol en el minuto 87.

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Este gol fue el séptimo a nivel internacional para Esposito con una edad que no supera los 21 años, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia de Italia en alcanzar esta cifra antes de cumplir los 21, por detrás de la leyenda Giuseppe Meazza, que marcó su séptimo gol el 25 de enero de 1931 cuando tenía 20 años y 155 días, según datos de la red Opta.









Italia elevó su cuenta a 7 puntos, con los que ocupa el segundo lugar del Grupo 1 a 3 puntos de Francia, que lidera, mientras que Bélgica ocupa la tercera posición con 6 puntos y Turquía cierra la tabla sin puntos.