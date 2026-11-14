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La selección de Uganda empató a un gol con su similar de Botsuana en el partido que disputaron este sábado en el estadio de la ciudad de Hoima, dentro de las competiciones de la tercera jornada del Grupo 8 de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Los locales desaprovecharon la oportunidad de reforzar su liderato, tras conformarse con un solo punto pese a haberse adelantado al inicio del encuentro, mientras que Botsuana salió con un valioso empate fuera de casa, que reorganizó las cuentas de la pugna por los billetes de clasificación.

La selección de Uganda comenzó el partido con una intensa presión ofensiva, buscando marcar un gol temprano que le diera la ventaja, mientras que Botsuana se apoyó en la solidez defensiva y en tratar de contener el ímpetu de los locales.

La organización defensiva de los visitantes no resistió mucho tiempo ante los intentos de Uganda, pero los locales no lograron sacar provecho de su superioridad ofensiva, lo que dio a su rival la oportunidad de volver al ambiente del partido.

La selección de Botsuana consiguió igualar el marcador en el minuto 30, a través de Lesego Ratshukudu, que culminó con éxito una jugada organizada iniciada desde una pelota parada, devolviendo el partido a su punto de partida.

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El gol dio a los visitantes un impulso importante para continuar el enfrentamiento con confianza, tras aprovechar una de las ocasiones organizadas, en lugar de limitarse al repliegue defensivo ante la presión de la selección de Uganda, que perdió la ventaja de ir por delante.

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La selección de Uganda recibió un golpe determinante cinco minutos antes del final de la primera parte, después de que su guardameta Denis Onyango se viera obligado a abandonar el campo por una lesión en el gemelo.

El cuerpo técnico dio entrada a Kingdom Ouassi en su lugar, de modo que el portero suplente completó el partido en un momento delicado, mientras que los locales no fueron capaces de recuperar su ventaja antes del descanso, con lo que la primera parte terminó con empate a un gol.

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Con el inicio de la segunda parte, la selección de Uganda prosiguió con sus intentos ofensivos en busca de un segundo gol que le diera los tres puntos, y estuvo cerca de lograr su objetivo en el minuto 60.

Bugiri participó en la construcción de una ocasión prometedora, pero se demoró en pasar el balón a su compañero Bobosi Byaruhanga, que se encontraba en buena posición para marcar, antes de que la jugada terminara con un disparo de este último lejos de la portería, desperdiciándose una ocasión importante para los locales.

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En los últimos minutos, la selección de Uganda intensificó su presión ofensiva tratando de decantar el enfrentamiento, pero chocó con el bloque defensivo organizado de Botsuana, que dificultó penetrar las líneas y llegar a la portería.

Los visitantes se aferraron a su disciplina hasta el pitido final, manteniendo el empate y cosechando un punto fuera de casa, mientras que Uganda perdió la oportunidad de lograr una victoria que le habría dado una mayor ventaja en el liderato del grupo.

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Con este resultado, la selección de Uganda elevó su casillero a 5 puntos en el liderato del Grupo Octavo, mientras que Botsuana llegó a 3 puntos en el tercer puesto, tras empatar sus tres partidos.

El resultado favoreció a la selección de Libia, que cuenta con cuatro puntos, después de su victoria sobre Túnez (que tiene dos puntos) por dos goles a cero, ayer viernes, ya que ahora tiene la oportunidad de reforzar su posición y arrebatar el segundo billete de clasificación, después de que Uganda asegurara su clasificación como uno de los países anfitriones del torneo.