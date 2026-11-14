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Abdelmawgood Samir
Traducido por

Un regalo para Libia y una oportunidad para Túnez: Uganda frena a Botsuana en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones

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La selección de Uganda empató a un gol con su similar de Botsuana en el partido que disputaron este sábado en el estadio de la ciudad de Hoima, dentro de las competiciones de la tercera jornada del Grupo 8 de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

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Los locales desaprovecharon la oportunidad de reforzar su liderato, tras conformarse con un solo punto pese a haberse adelantado al inicio del encuentro, mientras que Botsuana salió con un valioso empate fuera de casa, que reorganizó las cuentas de la pugna por los billetes de clasificación.

La selección de Uganda comenzó el partido con una intensa presión ofensiva, buscando marcar un gol temprano que le diera la ventaja, mientras que Botsuana se apoyó en la solidez defensiva y en tratar de contener el ímpetu de los locales.

La organización defensiva de los visitantes no resistió mucho tiempo ante los intentos de Uganda, pero los locales no lograron sacar provecho de su superioridad ofensiva, lo que dio a su rival la oportunidad de volver al ambiente del partido.

La selección de Botsuana consiguió igualar el marcador en el minuto 30, a través de Lesego Ratshukudu, que culminó con éxito una jugada organizada iniciada desde una pelota parada, devolviendo el partido a su punto de partida.

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El gol dio a los visitantes un impulso importante para continuar el enfrentamiento con confianza, tras aprovechar una de las ocasiones organizadas, en lugar de limitarse al repliegue defensivo ante la presión de la selección de Uganda, que perdió la ventaja de ir por delante.

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17 nov 2026

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La selección de Uganda recibió un golpe determinante cinco minutos antes del final de la primera parte, después de que su guardameta Denis Onyango se viera obligado a abandonar el campo por una lesión en el gemelo.

El cuerpo técnico dio entrada a Kingdom Ouassi en su lugar, de modo que el portero suplente completó el partido en un momento delicado, mientras que los locales no fueron capaces de recuperar su ventaja antes del descanso, con lo que la primera parte terminó con empate a un gol.

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Con el inicio de la segunda parte, la selección de Uganda prosiguió con sus intentos ofensivos en busca de un segundo gol que le diera los tres puntos, y estuvo cerca de lograr su objetivo en el minuto 60.

Bugiri participó en la construcción de una ocasión prometedora, pero se demoró en pasar el balón a su compañero Bobosi Byaruhanga, que se encontraba en buena posición para marcar, antes de que la jugada terminara con un disparo de este último lejos de la portería, desperdiciándose una ocasión importante para los locales.

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En los últimos minutos, la selección de Uganda intensificó su presión ofensiva tratando de decantar el enfrentamiento, pero chocó con el bloque defensivo organizado de Botsuana, que dificultó penetrar las líneas y llegar a la portería.

Los visitantes se aferraron a su disciplina hasta el pitido final, manteniendo el empate y cosechando un punto fuera de casa, mientras que Uganda perdió la oportunidad de lograr una victoria que le habría dado una mayor ventaja en el liderato del grupo.

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Con este resultado, la selección de Uganda elevó su casillero a 5 puntos en el liderato del Grupo Octavo, mientras que Botsuana llegó a 3 puntos en el tercer puesto, tras empatar sus tres partidos.

El resultado favoreció a la selección de Libia, que cuenta con cuatro puntos, después de su victoria sobre Túnez (que tiene dos puntos) por dos goles a cero, ayer viernes, ya que ahora tiene la oportunidad de reforzar su posición y arrebatar el segundo billete de clasificación, después de que Uganda asegurara su clasificación como uno de los países anfitriones del torneo.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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