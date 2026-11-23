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El Barcelona ha recibido un posible golpe tras su victoria por 3-2 ante el Villarreal, después de que el exárbitro español Eduardo Iturralde González desvelara la sanción que previsiblemente recibirá Fermín López tras ser expulsado con roja directa.

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Iturralde vaticinó una sanción de dos partidos para el centrocampista, lo que podría dejarle fuera de los duelos ante el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, en un momento importante de la temporada, si finalmente la sanción se ajusta a sus previsiones.

El exárbitro de Primera División, que dirigió partidos de la competición entre 1995 y 2012, afirmó en la Cadena SER que Fermín se enfrenta a dos partidos de suspensión por sus protestas al equipo arbitral durante el duelo ante el Villarreal.

La expulsión del jugador azulgrana llegó en el minuto 74, por decisión del colegiado Hernández Hernández, después de que protestara a gritos al cuarto árbitro y se dirigiera hacia él repitiendo una frase de protesta en varias ocasiones, antes de abandonar el terreno de juego y marcharse al vestuario.

El acta arbitral recoge que Fermín se levantó del banquillo, se acercó al cuarto árbitro protestando a gritos y repitió varias veces la frase «no juegues conmigo», además de abandonar el terreno de juego antes de que se le mostrara la tarjeta roja, detalles que podrían influir en la sanción que se le imponga.

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La polémica no se limitó a la expulsión, ya que Hansi Flick, entrenador del Barcelona, criticó las decisiones arbitrales tras el partido: «Con este árbitro siempre pasa lo mismo, y si es así, solo tenemos que jugar mejor para ganar, como hicimos en la segunda parte».

Iturralde también aseguró que el Villarreal merecía un penalti en el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 91 o 92, por una acción de Gerard Martín sobre un jugador rival, al que golpeó con el brazo en la cara impidiéndole continuar la jugada, y consideró que la acción era de penalti pese a que el VAR no intervino.

Por su parte, Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, rehusó seguir valorando las decisiones arbitrales y aseguró que ya trasladó sus quejas al árbitro durante el partido y que no desea volver sobre el asunto una vez terminado, mientras el Barcelona espera la resolución oficial sobre la sanción a Fermín López.