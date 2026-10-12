El Al Hilal saudí recibió un impulso importante a pocas horas del enfrentamiento ante el Al Sadd, mañana martes, en el estadio Hamad bin Jassim de Doha, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite.

El entrenador Simone Inzaghi aspira a que su equipo logre la victoria sobre el Al Sadd catarí, se haga con los tres puntos y alcance los seis puntos en el grupo de los "clubes del Oeste" de la Liga de Campeones de Asia Élite.

Según el diario "Okaz", la estrella del Al Hilal Sergej Savic regresa para participar con su equipo en el duelo ante el Al Sadd catarí de mañana, ya que el jugador tomó parte en los entrenamientos colectivos del Zaeem este lunes, después de haber completado su programa de recuperación.

Por su parte, el jugador Salem Al Dawsari continuó con su programa de tratamiento y recuperación en el centro deportivo Al Majdiah, mientras que el lateral derecho Hamad Al Yami participó en la primera parte de la última sesión de entrenamiento.