Un recambio de oro para el fichaje de Álvarez: Deco se reúne con el agente de una destacada estrella argentina

Parece que el Barcelona no está seguro de lograr hacerse con los servicios del argentino Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid, durante el mercado actual, por lo que se ha movido hacia una operación alternativa.

El Barcelona ya busca alternativas a Julián Álvarez, y según el periodista cercano al Barcelona, Gerard Romero, Deco, el director deportivo del Barça, ya se ha reunido con el representante de la estrella argentina, Lautaro Martínez, jugador del Inter de Milán.

Explicó que Deco se reunió la semana pasada con Alejandro Camaño, agente de Lautaro Martínez, para discutir la situación y el futuro del delantero del Inter de Milán.

El capitán del equipo italiano figura entre las principales opciones que estudia el Barcelona en caso de que fracasen las negociaciones para el fichaje de Julián Álvarez.

El delantero del Atlético de Madrid sigue siendo la máxima prioridad del club catalán, pero la dificultad y el coste de la operación le empujan a buscar otras opciones.

Lautaro Martínez representa, por tanto, una solución destacada a ojos de Deco y Hansi Flick, que desean fichar a un delantero de primer nivel.

El internacional argentino tiene 28 años, ha sido seguido por el Barcelona durante muchos años y sigue despertando un gran atractivo en Cataluña, especialmente por su habilidad para definir los ataques y su capacidad para contribuir al desarrollo del juego.