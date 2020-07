Un Real Madrid coral para poder volver a ganar sin Cristiano Ronaldo

Hasta 21 jugadores merengues vieron portería en LaLiga, el récord de un equipo en LaLiga en las últimas 20 temporadas.

El ganó 2019-2020 y conquistó su primer gran título desde la salida de Cristiano Ronaldo a la en el verano de 2018. Los merengues no han encontrado a ningún gran goleador que sustituya su cuota goleadora pero Zinedine Zidane ha conseguido formar un equipo fiable en casi todos los aspectos que la ha garantizado la fiabilidad necesaria para gabnar el torneo de la regularidad.

De hecho, hasta 21 jugadores diferentes del Real Madrid han marcado al menos un gol en LaLiga esta temporada, esto supone un récord de goleadores distintos para un equipo en una misma campaña liguera en los últimos años.

En este sentido, Modric llegó a asegurar esta semana que: "No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte".

Así se repartieron los goles del Real Madrid esta temporada en LaLiga

Jugador Goles Benzema 21 Sergio Ramos 11 Casemiro 4 Kroos 4 Modric 3 Vinícius Júnior 3 Marco Asensio 3 Gareth Bale 2 Rodrygo 2 Lucas Vázquez 2 Varane 2 Luka Jovic 2 Federico Valverde 2 James Rodríguez 1 Eden Hazard 1 Nacho 1 Isco 1 Marcelo 1 Mariano 1 Daniel Carvajal 1 Ferland Mendy 1

El factor Benzema y Ramos

Sin llegar a los números goleadores de CR7, Benzema ha acabado la temporada con 21 tantos y peleó por el pichichi hasta el final del curso con Lionel Messi y el francés ha alcanzado los 20 tantos en dos temporadas seguidas por primera vez en sus más de diez años como merengues.

De hecho, el galo es el jugador que más puntos ha dado con sus goles en LaLiga esta temporada y el Real Madrid ha sumado 16 puntos gracias directamente a los goles de Benzema y sin sus tantos habría sumado sólo 71 puntos y habría sufrido incluso para clasificarse para la .

El segundo máximo goleador del equipo ha sido Sergio Ramos que, ha marcado 11 goles en LaLiga esta temporada (seis de penalti), el mejor registro para un defensa en los últimos 20 años. Además, esta temporada llegó a los 100 goles en su carrera profesional a nivel de clubes, 97 de ellos los ha con el Real Madrid y 3 en su etapa con el y se convirtió en el zaguero más goleador de la historia de LaLiga adelantando a Koeman.