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Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, ha recibido noticias dispares antes del duelo ante el Hamburgo en la Bundesliga. Mientras los últimos entrenamientos dejaron la buena nueva de la vuelta de Serge Gnabry y Alphonso Davies, la nueva lesión de Jamal Musiala ha disipado buena parte del optimismo y sitúa al técnico belga ante un problema añadido en un momento especialmente delicado.

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Tras la derrota por 2-1 ante el Lille francés en la Liga de Campeones, Kompany esperaba recuperar algunas de sus bazas ofensivas, sobre todo ante el creciente número de bajas que azota a la plantilla. Sin embargo, la nueva recaída de Musiala ha reavivado los temores sobre su capacidad para recuperar la plenitud física y ha abierto interrogantes sobre el futuro de uno de los mayores talentos del fútbol alemán.

Según «Sky Sport», el entrenamiento del Bayern de Múnich del viernes trajo una novedad positiva: Serge Gnabry y Alphonso Davies volvieron a trabajar por completo con el grupo, un paso que da cierta esperanza al cuerpo técnico de cara a recuperarlos en las próximas semanas.

Gnabry arrastraba una lesión muscular que le impedía jugar, mientras que Davies sufrió una rotura de los tendones de la rodilla de la pierna izquierda, lo que le obligó a estar de baja durante el último periodo.

El regreso de ambos llega en un momento en el que Kompany necesita con urgencia recuperar a sus piezas clave, sobre todo porque el equipo sufre una evidente escasez de opciones, tanto en ataque como en el resto de líneas.

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Aun así, volver a entrenar no supone necesariamente recibir luz verde para jugar, ya que la decisión final dependerá del grado de puesta a punto física y de la valoración de los servicios médicos.

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Musiala vuelve a caer: una lesión que hace retroceder el reloj

En cambio, el Bayern de Múnich ha recibido un duro golpe tras anunciarse que Jamal Musiala sufre una nueva lesión muscular, con lo que se prolonga el calvario del joven jugador con las lesiones y se complican sus intentos de recuperar su nivel habitual.

El club bávaro informó en un comunicado oficial de que las pruebas médicas confirmaron que Musiala sufre una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho, y precisó que el jugador estará de baja hasta nuevo aviso.

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No obstante, el medio alemán «tz» desveló detalles más preocupantes sobre la naturaleza de la recaída y aseguró que el jugador ha vuelto a sufrir una rotura de fibras en el muslo izquierdo, algo que confirmaron las pruebas médicas, según la información obtenida por «Absolut Bayern».

Musiala había disputado unos 20 minutos en el partido de la Liga de Campeones ante el Lille, el pasado miércoles, antes de sufrir la nueva lesión, por lo que se ha visto obligado a volver al programa de recuperación en lugar de seguir trabajando con sus compañeros para recuperar el ritmo de competición.

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Las previsiones apuntan a que el mediapunta alemán no podrá volver a competir antes de principios del próximo año, un duro golpe para un jugador que apenas empezaba a recuperar el ritmo.

Ocho semanas de baja y un sufrimiento sin fin

La nueva lesión resulta aún más cruel si se tiene en cuenta que Musiala ya había estado ocho semanas de baja por esa misma dolencia, antes de reaparecer en el partido ante el Colonia del pasado viernes, que terminó con empate 1-1 en la Bundesliga.

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El plan pasaba por reintegrar de forma progresiva al jugador, de 23 años, a la dinámica competitiva, dándole minutos limitados en los partidos para no someterlo a una gran carga física antes de recuperar por completo su puesta a punto.

De hecho, sus apariciones ante el Colonia y después ante el Lille formaban parte de ese programa, pero su cuerpo no respondió como se esperaba: la lesión se repitió y lo devolvió prácticamente al punto de partida.

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Esta recaída abre numerosos interrogantes dentro del club, entre ellos por qué la musculatura del jugador no soporta las cargas físicas de los partidos, si su programa de recuperación es el adecuado y cuál es la mejor manera de evitar que se repita el mismo escenario en su próximo regreso.

También surgen dudas sobre el volumen de presión física y deportiva que recae sobre el jugador, y sobre si los intentos de recuperarlo con rapidez han sobrepasado los límites adecuados para su estado.

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Un sueldo enorme y dudas en el club: Musiala, bajo presión

Las consecuencias de la lesión de Musiala no se limitan al plano deportivo, ya que llega en un momento en el que el futuro y el rendimiento del jugador son objeto de debate en los despachos del Bayern de Múnich.

Los miembros del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeneß han expresado públicamente sus dudas sobre la capacidad del jugador para recuperar el nivel que mostró en el pasado, dadas sus reiteradas lesiones y la irregularidad de su participación.

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Además, se ha planteado la posibilidad de rebajar su salario anual, que alcanza los 25 millones de euros, pese a que tiene contrato con el club hasta 2030.

El director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, mostró una postura similar, aunque en un tono más moderado, de modo que el estado físico de Musiala se ha convertido en un asunto espinoso que va más allá del terreno de juego.

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Kompany pierde una baza importante y la crisis ofensiva se agrava

Para Kompany, la lesión de Musiala supone un golpe añadido ante la escasez que sufre el equipo en ataque, ya que el técnico belga contaba con el regreso del mediapunta para disponer de más soluciones creativas en los próximos partidos.

La situación se complica aún más por la ausencia prolongada de varias piezas importantes: el Bayern no podrá contar con Harry Kane por una lesión en los ligamentos del tobillo, ni con Ismael Saibari por el mismo motivo, además de Michael Olise, que sufre un golpe en el pie.

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Gnabry tampoco estará disponible para el duelo ante el Hamburgo, pese a haber vuelto a entrenar con el grupo, porque necesita completar su recuperación antes de regresar a la competición.

Entre el esperado regreso de algunos lesionados y la nueva recaída de Musiala, Kompany se enfrenta a la complicada tarea de gestionar una plantilla mermada por bajas sensibles, en un momento en el que el Bayern necesita recuperar el equilibrio cuanto antes tras su derrota europea.