Zinedine Zidane es el candidato principal para dirigir a Francia tras su eliminación en semifinales del Mundial ante España (0-2) en Dallas.

El sábado jugará por el tercer puesto contra Inglaterra o Argentina en el último partido de Didier Deschamps tras 14 años al frente.

Según Foot Mercato, la Federación Francesa ya prepara la era pos-Deschamps.

Zinedine Zidane sigue siendo el favorito gracias a su deseo de dirigir a los Bleus, al amplio respaldo popular y a su palmarés con el Real Madrid, al que llevó a tres Champions.

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Sin embargo, un obstáculo legal podría complicar las negociaciones tras la reciente entrada en vigor en Francia de un nuevo reglamento sobre la gobernanza del deporte profesional.

La norma fija un tope salarial de 450 000 euros anuales para las federaciones, salvo exención del Ministerio de Deportes.

Deschamps cobraba más, y se duda de que Zidane acepte menos, por lo que la Federación podría pedir una excepción.

La postura del Ministerio de Deportes

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, asegura que el Gobierno no interviene en la elección del seleccionador, aunque reconoce que el caso de Zidane podría justificar una excepción y, por tanto, dar al Ministerio un papel indirecto en la firma del contrato.

Algunos observadores temen que esto se interprete como una injerencia política, lo que podría incomodar a FIFA y UEFA, defensoras de la independencia de las federaciones.

En las próximas semanas, la Federación Francesa deberá equilibrar el cumplimiento de la ley y ofrecer a Zidane un contrato a la altura de su prestigio, antes del inicio de una nueva era con los «Gallos».