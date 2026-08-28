¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Un problema interno detrás de la rebelión de los jugadores del Bilbao en Barcelona

Barcelona vs Athletic Club
Barcelona
Athletic Club
Primera División
España

El Athletic Bilbao se marchó del estadio Spotify Camp Nou con una derrota ante el Barcelona por 0-2, pero también dejó una imagen inusual fuera del rectángulo verde.

El diario Sport informó de que los jugadores del conjunto vasco decidieron no hablar con los medios de comunicación tras el partido, ni ante el canal poseedor de los derechos de emisión ni posteriormente en la zona mixta. 

Según explicó el propio club, esta decisión se debió a un problema interno.

Sobre el terreno de juego, el equipo del entrenador Ernesto Valverde resistió durante buena parte del encuentro gracias a la brillantez del portero Unai Simón. 

Ningún jugador del Bilbao acudió a los micrófonos de DAZN ni a la zona mixta, incluido Unai Simón, una de las grandes figuras del partido gracias a sus paradas.

Primera División
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Antes de la rueda de prensa de Ernesto Valverde, uno de los responsables de comunicación del club explicó que los jugadores adoptaron esta postura en protesta por un problema interno dentro de la institución.

El Athletic Bilbao no precisó la naturaleza de esta disputa, pero varios medios de comunicación apuntan en la misma dirección: el malestar de los jugadores del equipo por la retirada de algunas invitaciones que permitían a los familiares de los jugadores asistir a los partidos.

Se cree que esta cuestión provocó el enfado de los jugadores, que decidieron expresar su malestar de esta manera.

Esta protesta llegó en una noche muy complicada para el Athletic Bilbao en el plano deportivo, ya que el equipo encajó su segunda derrota consecutiva en LaLiga.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google