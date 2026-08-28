Un problema interno detrás de la rebelión de los jugadores del Bilbao en Barcelona

El Athletic Bilbao se marchó del estadio Spotify Camp Nou con una derrota ante el Barcelona por 0-2, pero también dejó una imagen inusual fuera del rectángulo verde.

El diario Sport informó de que los jugadores del conjunto vasco decidieron no hablar con los medios de comunicación tras el partido, ni ante el canal poseedor de los derechos de emisión ni posteriormente en la zona mixta.

Según explicó el propio club, esta decisión se debió a un problema interno.

Sobre el terreno de juego, el equipo del entrenador Ernesto Valverde resistió durante buena parte del encuentro gracias a la brillantez del portero Unai Simón.

Ningún jugador del Bilbao acudió a los micrófonos de DAZN ni a la zona mixta, incluido Unai Simón, una de las grandes figuras del partido gracias a sus paradas.

Antes de la rueda de prensa de Ernesto Valverde, uno de los responsables de comunicación del club explicó que los jugadores adoptaron esta postura en protesta por un problema interno dentro de la institución.

El Athletic Bilbao no precisó la naturaleza de esta disputa, pero varios medios de comunicación apuntan en la misma dirección: el malestar de los jugadores del equipo por la retirada de algunas invitaciones que permitían a los familiares de los jugadores asistir a los partidos.

Se cree que esta cuestión provocó el enfado de los jugadores, que decidieron expresar su malestar de esta manera.

Esta protesta llegó en una noche muy complicada para el Athletic Bilbao en el plano deportivo, ya que el equipo encajó su segunda derrota consecutiva en LaLiga.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora