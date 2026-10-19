En un momento en el que resulta difícil describir con palabras lo que hace Lamine Yamal, y después de haber confirmado una vez más que es el jugador más decisivo del Barcelona al marcar uno de los goles más bonitos de su carrera ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja, un nuevo documental ha desvelado los secretos ocultos detrás de la construcción del fenómeno llegado de Rocafonda.

El documental "Revolución 304", emitido por el canal 3Cat, abordó en detalle los pormenores de cómo el Barcelona gestionó el proceso de desarrollo de su valiosa joya, y "Sport" publicó algunos fragmentos a través del testimonio exclusivo del exdirector de La Masia, Xavi Martín.

Martín reveló un dato sorprendente, al asegurar que el camino de Lamine con el conjunto blaugrana comenzó muy pronto: "Lamine Yamal llegó al Barcelona a los siete años procedente del club La Torreta, y a los doce pasó a residir de forma permanente en La Masia. No había ningún otro chico de su edad, ni ningún otro niño catalán; eso fue un privilegio enorme".

El exdirector explicó que el caso de Lamine era excepcional en todos los sentidos, ya que era el único futbolista residente en La Masia cuyos padres vivían en Cataluña, algo que llevó a la dirección a tomar una decisión histórica.

Y añadió Martín: "Está claro que las circunstancias de su familia y de su vida influyeron en nuestra decisión de incorporarlo a La Masia. Había aspectos relacionados con sus hábitos, como la alimentación, hacer los deberes del colegio, acudir a los entrenamientos y dormir temprano, factores decisivos para tomar esa decisión".

El exresponsable no ocultó su admiración por la personalidad de la joven estrella desde muy pequeño, asegurando que era diferente a todos: "Lamine era un niño maduro, responsable y agradecido para su edad. Por lo que sabemos, no hizo nada perjudicial, aunque creo que es un niño muy inteligente y, si lo hubiera hecho, no nos habríamos dado cuenta. Es como en el campo: hay cosas que hace que no percibimos".

Martín cerró su intervención con una comparación que resume la magnitud del talento que tenía ante sus ojos: "Esto es algo que ya ocurrió con Leo Messi", en referencia a la evolución natural por la que pasan los genios. Han transcurrido más de tres años desde el debut de Lamine con la camiseta del primer equipo, pero las raíces de la historia se remontan a un niño de siete años al que el Barcelona eligió para convertirlo en su mayor privilegio.



