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Cristiano Ronaldo ha vuelto a marcar. La estrella portuguesa anotó ante el Al-Sadd, en la Liga de Campeones de Asia, el 987.º gol de su carrera. Lo hizo con un potente lanzamiento de penalti.

Ronaldo lanzó desde los once metros con contundencia y no dio ninguna opción al portero del Al-Sadd, Meshaal Barsham.

El delantero, que ya tiene 41 años, había fallado un penalti unos días antes en el partido de liga perdido ante el Al-Ahli. Aquel error no mermó su confianza: el penalti transformado el martes por la noche fue su 140.º gol con la camiseta del Al-Nassr. La barrera de los 1.000 goles en su carrera está cada vez más cerca.

Sin embargo, el Al-Nassr no pudo disfrutar mucho tiempo de la ventaja. Mohammed Waad empató para el Al-Sadd en el minuto 22. Ambos equipos llegaron al descanso con 1-1 en el marcador. El Al-Nassr comenzó la segunda parte con un jugador más, ya que Waad

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Ronaldo ya había marcado once veces esta temporada. Sumaba nueve goles en la Saudi Pro League, mientras que el tanto anotado antes del descanso ante el Al-Sadd fue su segundo en la Liga de Campeones de Asia.

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Tijjani Reijnders también brilla

Tijjani Reijnders también impresionó en la Liga de Campeones de Asia. El centrocampista fue el gran protagonista del Al-Qadsiah con dos goles y una asistencia.

El neerlandés dio la asistencia para el segundo gol de Julián Quiñones. Tras el descanso, Reijnders amplió la ventaja.

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Su primer gol fue especialmente destacable. Marcó con un disparo desde el borde del área y, poco después, llegó también su segundo tanto.

El Al-Qadsiah acabó imponiéndose por 1-5 al Shabab Al-Ahli. Gracias a la victoria, el equipo de Reijnders ocupa la segunda posición en la fase de liga. Por ahora, solo el Al-Ain ha sumado más puntos.