El enfrentamiento entre Al Khaleej y su visitante Al Hilal, disputado en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd por la cuarta jornada de la Roshn Saudi League, fue escenario de una jugada arbitral que generó una amplia polémica tras la concesión de un extraño penalti a favor del equipo local durante la segunda parte.

Al Hilal había impuesto un dominio absoluto sobre el desarrollo del partido desde su comienzo, resolviendo la primera parte con una arrolladora ventaja de (5-1), antes de que el minuto 64 fuera testigo de una acción inusual en la ejecución de un saque de puerta a favor del conjunto azul.

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Los detalles de la jugada se remontan al pase del guardameta marroquí Yassine Bounou hacia su compañero, el defensa senegalés Kalidou Koulibaly, para que iniciara el juego con ella, pero este último tomó el balón con la mano para reajustar su posición, creyendo que el saque aún no se había ejecutado. El árbitro del encuentro consideró que el balón estaba en juego desde el momento en que fue pasado por el portero, achacando la culpa a Koulibaly y señalando un penalti en medio de las protestas del Al Hilal.

La tecnología de videoarbitraje (VAR) respaldó la decisión del colegiado, y el jugador Baró se encargó de ejecutar el penalti a favor del Al Khaleej, aunque el guardameta Yassine Bounou logró enmendar el error de la jugada con una brillante parada del penalti a su manera particular, mediante un movimiento inteligente para desconcertar al ejecutor y proteger su portería de un segundo gol.