La abultada victoria sobre Al Taawoun no fue suficiente para calmar la ira de la afición del Al Hilal hacia el entrenador italiano Simone Inzaghi, después de que el equipo lograra un amplio triunfo por seis goles a cero en la séptima jornada de la Roshn Saudi League, en el resultado más grande de la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos en la competición.

Y a pesar del llamativo rendimiento ofensivo y del contundente resultado que situó al Al Hilal en lo más alto, un sector de la afición se negó a considerar el partido como una prueba de la mejoría del entrenador o del éxito de su proyecto con el equipo, asegurando que su postura hacia Inzaghi no está ligada al resultado de un solo partido, por grande que sea.

Lee también: Vídeo: el Chelsea sigue sangrando puntos con una sorprendente caída ante el Hull City

A través de la plataforma «X», la afición del Al Hilal continuó con sus críticas al entrenador italiano. Uno de los seguidores escribió: «Aunque marquemos 10, no confío en él», en clara referencia a que la goleada por seis no cambió su convicción sobre la capacidad de Inzaghi para dirigir al equipo en los grandes retos.

Otro aficionado criticó la abultada victoria, considerando que el resultado no refleja necesariamente la fortaleza del Al Hilal, y dijo: «El resultado es un 50% porque Al Taawoun es malo, no porque el Al Hilal dé miedo», mientras que un tercer seguidor insistió en que Al Taawoun no representa una verdadera prueba para juzgar al entrenador, afirmando: «Al Taawoun no es un baremo para que veas a Inzaghi como un genio, y sigo con lo que dije: Inzaghi, fuera de los muros».

La goleada no cambió la convicción y la ira continúa

Las críticas subieron de tono, con el rechazo de parte de la afición a que la goleada por seis fuera motivo para aplazar la conversación sobre la marcha de Inzaghi, ya que consideraron que el entrenador no ha ofrecido hasta ahora lo suficiente para convencerlos de que es el hombre adecuado para dirigir a una plantilla que reúne semejante número de estrellas.

Uno de los aficionados del Al Hilal fue más allá, considerando que el resultado podría dar al equipo una falsa sensación de seguridad, y dijo: «Que no os engañe esta victoria, todos los clubes se han llevado su parte de Al Taawoun», pidiendo no tomar la goleada por seis como una prueba concluyente de la evolución del equipo bajo la dirección del entrenador italiano.

La afición también dirigió duras críticas a la forma en que Inzaghi trata a algunos jugadores, considerando que hay futbolistas que brillaron tras su salida o su alejamiento de sus planes, lo que llevó a uno de los seguidores a describir al entrenador como «un entrenador de destrucción y no de títulos», en una crítica que refleja la magnitud de la insatisfacción con su etapa incluso logrando victorias.

Por el contrario, otro sector de la afición considera que el juicio sobre el entrenador italiano no debe hacerse a partir de un solo partido, pero las voces que reclaman su salida se mostraron claras tras la goleada por seis, ya que uno de los seguidores escribió: «Mi punto de vista sobre Inzaghi no va a cambiar, este no debe seguir al frente del Al Hilal. Fin».

Así, la goleada por seis a Al Taawoun se transformó de una simple gran victoria en una nueva prueba para la popularidad de Inzaghi dentro de las gradas azules, después de que las reacciones demostraran que el resultado, por duro que sea para el rival, no basta por sí solo para cerrar el capítulo del entrenador, en medio de que parte de la afición sigue reclamando su marcha.

Podéis debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de «Kooora»