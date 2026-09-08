El Barcelona adoptó una estrategia llamativa durante el mercado de fichajes de verano a la hora de gestionar los casos de los jugadores de la academia de La Masia que no encontraron un sitio en el primer equipo bajo la dirección del entrenador alemán Hansi Flick, y que, al mismo tiempo, no podían seguir jugando con el equipo filial.

Según el diario español Sport, la mayoría de estos casos se resolvieron al acercarse el final del mercado, ya que el técnico alemán quería evaluar a todos los elementos durante el periodo de preparación de la temporada y tomar una decisión definitiva sobre ellos, pese a conocerlos a todos de antemano.

Los jugadores Jofre, Toni, Espart, Guille, Toni y Álvaro Cortés trabajaron a las órdenes de Flick en momentos distintos, y todos debutaron por primera vez con el primer equipo bajo su dirección, a excepción de Guille Fernández.

La directiva del club catalán fijó sus prioridades desde el principio en cerrar operaciones de venta definitiva para inyectar cantidades de dinero que ayuden a cumplir las reglas del juego limpio financiero y a sanear las arcas del club, manteniendo siempre su control futuro sobre los jugadores.

En consecuencia, se incluyó un porcentaje de reventa futura en todos los contratos, en grados variables, que alcanzó el 50% en los casos de Jofre, Toni y Álvaro, el 40% en el caso de Guille, y un porcentaje menor en el contrato de Toni.

Las cláusulas de recompra estuvieron vinculadas al volumen económico de cada operación, ya que el Braga pagó 11 millones de euros más 3 millones de euros en variables por incorporar a Toni sin que el Barcelona incluyera la cláusula de recompra en su contrato, mientras que el club conservó esta cláusula en los contratos de Guille, Toni y Jofre para que entren en vigor a partir del segundo año, concretamente en 2028.

Las instrucciones de la secretaría técnica presidida por Deco establecían que, si el club comprador ofrecía una cantidad mayor, las negociaciones seguirían adelante, ya que se adoptó una norma según la cual, cuanto mayor fuera el valor de la venta, menor sería el porcentaje que retendría el club catalán.

El valor de la cláusula de recompra de Jofre asciende a 14 millones de euros, mientras que el valor de recompra de Guille y Toni oscila entre 10 y 15 millones de euros.

La directiva del club catalán deposita grandes esperanzas en la evolución de todos estos jugadores, además de Álvaro Cortés, considerado el más maduro de todos y que se ha ganado un sitio en el once titular del Royal Antwerp como proyecto de futbolista profesional de altísimo nivel.

La forma de trabajar del Barcelona quedó patente desde que empezó a definir los nombres que continuaban y los que quedaban descartados, ya que dentro del club impera la convicción de que algunos de estos jugadores terminarán triunfando y regresando a las filas del Barcelona, aunque el camino sea más difícil en comparación con otros, pero sigue siendo una trayectoria válida y exitosa para todos.



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