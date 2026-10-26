Jermaine Pennant, exjugador del Liverpool y del Arsenal, sufrió un violento ataque de un perro durante un paseo por el norte de Londres, que le causó cuatro mordeduras en la pierna derecha y requirió más de 50 puntos de sutura.

Según el diario británico "The Sun", el incidente ocurrió mientras Pennant, de 43 años, paseaba acompañado de su perro "King", de raza akita americana, cuando se cruzó con un perro de raza pastor alemán.

El encuentro se transformó rápidamente en un violento enfrentamiento, después de que el otro perro atacara al perro del exjugador, quien intervino para protegerlo, antes de convertirse él mismo en el objetivo del ataque.

Pennant describió el incidente como una experiencia aterradora, al afirmar: "Fue realmente aterrador. El otro perro atacó a King, así que intervine para protegerlo".

Añadió que después se dio cuenta de que el perro lo estaba atacando a él personalmente, explicando que cayó al suelo mientras el perro le sujetaba la pierna con la boca durante al menos 5 segundos.

El exjugador se refirió a la intensidad de la mordedura, señalando que sintió una presión enorme, en alusión a la gran fuerza a la que estuvo sometido durante el ataque.

Su perro interviene para protegerlo

Pennant explicó que su perro "King" intervino para defenderlo, antes de que ambos perros pelearan con violencia, y afirmó que su compañero permaneció a su lado hasta que llegó la ayuda.

Los dos perros estaban sueltos en el momento del incidente, mientras que su novia, Mimi Montgomery, con quien mantiene una relación desde hace dos años, se encargó de organizar su traslado a Urgencias en un taxi mediante la aplicación "Uber".

Pennant recibió tratamiento en el hospital, donde los médicos atendieron cuatro lesiones causadas por las mordeduras en su pierna derecha, y permaneció allí desde el viernes hasta el sábado. Además, se le informó de que podría necesitar una cirugía plástica debido a una de las heridas de gran tamaño.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, Pennant decidió no presentar una denuncia ante la policía, al afirmar: "Es algo que puede pasar. Yo estoy bien y el perro está bien. Todo está en orden".

La trayectoria de Pennant en la Premier League

Pennant disputó 231 partidos en la Premier League a lo largo de su carrera profesional, de los cuales 12 fueron con la camiseta del Arsenal y 55 con el Liverpool, además de sus etapas con el Leeds United, el Birmingham City, el Portsmouth y el Stoke City.

El jugador inglés puso fin a su carrera futbolística en 2018, tras haber jugado en varios clubes destacados del fútbol inglés.

50 puntos de sutura y cirugía plástica: ¡el exjugador del Liverpool sufre un espeluznante ataque de un perro!