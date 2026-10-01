Un periodista saudí hizo unas declaraciones llamativas sobre sus pronósticos acerca de la identidad del campeón de la edición actual de la Copa del Golfo Arábigo, que se disputa en la ciudad de Yeda.

La selección saudí se prepara para enfrentarse a su homóloga catarí, mientras que el ganador jugará contra el vencedor del duelo entre Omán y Emiratos Árabes Unidos.

Lee también: "Arrogante y entrado en años": ¡la afición de Arabia Saudí sorprende a Cristiano Ronaldo!

El periodista Saud Al Sarami declaró en el programa "Al Arabiya FM": "La selección saudí está siendo objeto de un juego mediático durante el último periodo. Espero que se ayude a nuestra selección preparando el ambiente que la rodea y aislándola de los asuntos tensos 48 horas antes del esperado partido".

Y añadió: "Hay algunos canales por satélite y medios de comunicación que intentan derribar a nuestra selección, pero debemos apoyar a todos los jugadores para superar el obstáculo de Catar".

Y concluyó: "Creo que la selección de Emiratos Árabes Unidos es la principal candidata a conseguir el título, porque es la que está más preparada, desde mi humilde punto de vista".