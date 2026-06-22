Un periodista saudí lo confirma: Donis se mantendrá en el cargo aunque pierda contra Cabo Verde

Tras la goleada 0-4 ante España en la segunda jornada del Mundial 2026, crece la polémica sobre el futuro del seleccionador griego Georgios Donis.

En las últimas horas se han multiplicado las peticiones de la afición para destituirlo, tras las fuertes críticas que ha recibido por su alineación y estrategia, consideradas la causa principal de la derrota.

Pese a ello, el periodista saudí Batal Al-Qaws descartó la salida de Donis por ahora y afirmó que la crisis va más allá de un cambio de entrenador.

En Al Arabiya afirmó: «Donis no se irá, porque no hay nadie que pueda tomar una decisión tan contundente ahora».

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Y añadió: «Hemos cambiado a muchos entrenadores en los últimos años, y quizá haya llegado el momento de probar a cambiar algo más que los entrenadores».

Sus palabras han generado polémica entre la afición saudí, especialmente tras la decepción contra España.

Muchos creen que el bajo rendimiento se debe a problemas de planificación y continuidad en los proyectos, no solo al entrenador.

La selección saudí se prepara para un partido decisivo contra Cabo Verde en la última jornada de la fase de grupos, bajo gran presión, pues necesita un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.