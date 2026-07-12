Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Un periodista saudí exculpa al árbitro del Egipto-Argentina: ¡Solo cometió un error!

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
1ª División
Argentina
Egipto
EE. UU.
Arabia Saudí

Declaraciones que van a contracorriente

El periodista saudí Mohamed Al-Briki ha reavivado la polémica sobre el arbitraje del Egipto-Argentina al defender al colegiado y considerar correctas casi todas sus decisiones, salvo una jugada.

El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Argentina generó polémica por la anulación de un gol egipcio y la no concesión de un penalti antes del tercer tanto argentino.

En su intervención en «Al-Arabiya FM» afirmó: «Las decisiones del árbitro fueron acertadas, salvo el gol anulado a Egipto».

Añadió que el resto de las jugadas fueron legales, pero reconoció que la disparidad en la valoración de algunas de ellas, sobre todo al favorecer a Argentina, generó la polémica.

Aunque defendió al árbitro, reconoció que la anulación del gol egipcio fue la jugada más polémica, pues la afición lo consideraba válido y capaz de cambiar el partido.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Lee también... Chaka lanza un mensaje contundente: «¡Si hubiéramos jugado 11 contra 11, la historia frente a Argentina habría sido diferente!».

Añadió que el revuelo mediático y de la afición no se debió solo a las decisiones, sino a la importancia del partido y al calibre del rival: cualquier fallo ante una selección como Argentina recibe mayor escrutinio.

La eliminación de Egipto por 2-3 mantiene el debate en el mundo deportivo árabe sobre la incidencia del arbitraje.

Algunos creen que hubo más errores, pero Al-Briki insiste en que solo se equivocó al anular el gol egipcio y que el resto de las decisiones fueron correctas, aunque avivaron la polémica.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google