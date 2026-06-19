Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

Un periodista saudí defiende a Al-Dosari: «Es el único capaz de marcar la diferencia»

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
Salem Mohammed Al-Dossari
España
Arabia Saudí
EE. UU.

El tornado arrasa con un grupo de periodistas

El periodista saudí Khalid Al-Shneif ha defendido al capitán de la selección, Salem Al-Dossari, tras las críticas recibidas por el empate 1-1 ante Uruguay en la primera jornada del Mundial 2026.

En los últimos días, el jugador ha recibido duros ataques y peticiones para que sea excluido del once titular contra España el domingo.

Lee también... Ronaldo y Portugal... Cuando la pasión se convierte en una carga

En el programa «Dorina Ghir», Al-Shneif afirmó: «No entiendo este ataque desmesurado contra Salem Al-Dosari. Es cierto que no rindió como se esperaba contra Uruguay

Añadió: «A pesar de las críticas, Al-Dosari es el único capaz de marcar la diferencia; las críticas se han vuelto difamaciones y ataques personales, y debemos apoyarlo».

World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

Concluyó: «El partido ante España será difícil y debemos proteger a todos los jugadores para lograr un buen resultado».

Anuncios