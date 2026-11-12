Un periodista saudí aclara: ¿cuál es la verdad sobre el traspaso de Cristiano Ronaldo a la liga turca?

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Un periodista saudí reveló la verdad sobre el traspaso del portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, a la liga turca durante el próximo mercado de fichajes invernal.

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El periodista turco Yagiz Sabuncuoglu había asegurado, en un vídeo en el canal "KAFA Sports" de "YouTube", que un agente intermediario sondeó la opinión de los clubes de la liga turca sobre un posible fichaje de Cristiano Ronaldo en el próximo mercado invernal.

Esto se produce en un contexto en el que el contrato de Ronaldo con el Al-Nassr finaliza al término de la presente temporada, lo que le otorga el derecho a firmar con cualquier equipo durante el próximo periodo de fichajes invernal, e incorporarse a sus filas de forma gratuita el verano siguiente.

Sin embargo, el periodista saudí Abdelaziz Al-Muraisel desmintió rotundamente esas informaciones, en un tuit a través de su cuenta oficial en "X", donde afirmó que el astro portugués no pondrá fin a su carrera salvo en el Al-Nassr.

Al-Muraisel dijo: "Cristiano Ronaldo no quiere poner fin a su trayectoria deportiva salvo en la liga saudí con el Al-Nassr".

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Y añadió: "Cristiano aún no ha decidido si esta temporada es la última para él o no, pero en cualquier caso Cristiano se retirará del fútbol en el Al-Nassr".

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Y agregó: "Con todo mi respeto a todas las fuentes del mundo, Cristiano Ronaldo no jugará para ningún club del mundo".

Y concluyó: "O bien renueva (Ronaldo) su contrato con el Al-Nassr tras finalizar la presente temporada, o bien pone fin a su trayectoria deportiva y se retira".

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Estas informaciones llegan en un momento en el que el nombre del astro portugués no se vincula con una salida del Al-Nassr, donde cumple su cuarta temporada y compite por conquistar los títulos de la Liga Roshn, la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, la Liga de Campeones de Asia de Élite y la Supercopa de Arabia Saudí.

El Al-Nassr ocupa la tercera posición en la tabla de la liga saudí con 28 puntos, a dos puntos del Al-Hilal, líder de la clasificación, y por diferencia de goles por detrás del Al-Qadisiya, que ocupa el segundo puesto.

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En cambio, el "Al-Alami" ocupa la séptima posición en el grupo de Oeste de la Liga de Campeones de Asia de Élite con 6 puntos, cosechados de dos victorias y una única derrota, y le queda un partido aplazado ante el Al-Wasl emiratí.

Asimismo, el Al-Nassr logró clasificarse para los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, tras ganar el derbi de Riad al Al-Diriyah por 4-1, y se enfrentará al Al-Khaleej el lunes 11 de enero próximo, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad.

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Y en la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait, el Al-Nassr se prepara para enfrentarse también al Al-Khaleej, el próximo 19 de diciembre, en las semifinales, y en caso de ganar se enfrentará al clasificado del otro partido entre el Al-Ahli y el Al-Qadisiya, el día 23 del mismo mes.

Estas informaciones llegaron poco después de que Cristiano Ronaldo anunciara su retirada del fútbol a nivel internacional, tras 23 años con la selección de Portugal, desde su debut con ella en 2003.

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Ronaldo puso fin a su trayectoria con la camiseta de la selección de su país tras una crisis que ocupó los ámbitos deportivos durante el pasado parón internacional, y que suscitó interrogantes sobre su relación con su entrenador, Jorge Jesús.

Ronaldo cerró su andadura internacional tras disputar 234 partidos, en los que marcó 146 goles, y conquistó tres títulos con la selección de su país, el más destacado el campeonato de la Eurocopa "Euro 2016", además de dos títulos en la Liga de las Naciones de la UEFA, en 2019 y 2025.