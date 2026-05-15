El seleccionador Rudi García atribuye la ausencia de Mika Godts en la lista definitiva de Bélgica para el Mundial a la fuerte competencia en la posición de extremo izquierdo. No obstante, el periodista Sacha Tavolieri asegura que hay otra razón para dejar fuera al delantero del Ajax.

«Las estadísticas de Godts son impresionantes y estuve muy satisfecho con su rendimiento en la última convocatoria», reconoció García el viernes en la rueda de prensa.

Además, admitió que la competencia en la banda izquierda es feroz: «Miren las opciones: Leandro Trossard, que puede ganar la Champions con el Arsenal, y Jérémy Doku, el factor X del Manchester City. Además, contamos con Diego Moreira (RC Strasbourg), que también puede actuar allí».

Sin embargo, Tavolieri asegura en X que el verdadero motivo es el miedo del cuerpo técnico a que Godts, un delantero puro por la izquierda destinado a ser suplente de Doku, no acepte bien quedarse en el banquillo durante el Mundial.

Eso podría poner en riesgo el ambiente del grupo, la famosa teoría de la dinámica que mencionó García en la rueda de prensa”, añade el periodista belga.

Aunque Godts no ha sido convocado, García pide a todos los jugadores que se mantengan disponibles por si los necesita. «Todos los de la preselección deben mantenerse disponibles, aunque sea duro. Entiendo la decepción, pero el Mundial no empieza hasta dentro de cinco semanas, así que aún puede pasar de todo».

Bélgica está en el Grupo G del próximo Mundial y jugará contra Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En su preparación, los Diablos Rojos enfrentarán a Croacia y Túnez.