Un periodista madridista provoca al Barcelona: ¿Qué idiota acusará al Real Madrid de desestabilizar a la selección?

Juanma Rodríguez, analista de «El Chiringuito», ha provocado la ira de la afición del Barcelona con varios tuits en «X» tras el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid.

Al confirmarse el fichaje, Rodríguez publicó: «Ya tenemos un internacional con la selección española».

Acto seguido añadió, con sarcasmo: «Lo mejor es que De la Fuente no puede impedirlo», sugiriendo que el seleccionador no convocó a Carvajal y Huisen por pertenecer al Madrid.

Luego insinuó otro fichaje: «Víctor Muñoz y Cocorela. Al final tendremos más internacionales que cualquier otro club».

Tras la avalancha de críticas de la afición azulgrana, él redobló la apuesta: «Vamos, mentes simples. Mi Cocorela es de la ciudad de Barcelona, pero no es del Barcelona como club, sino del Espanyol de Barcelona, ¿lo habéis entendido?», y adjuntó una foto del jugador con la camiseta perica para recordar que se formó en el rival tradicional del Barça, no en La Masía.

Estabilidad de la selección

Rodríguez redobló la apuesta: «¿Quién será el primer idiota que diga que el Real Madrid desestabiliza a la selección española? Estoy leyendo vuestros comentarios», en alusión irónica al fichaje de Julen Lopetegui por el Real Madrid en 2018, justo antes del Mundial, que provocó su cese como seleccionador y una fuerte polémica sobre la influencia del club en la estabilidad de «La Roja».

Para cerrar, el analista de «Mega» advirtió: «Si queremos que el lateral izquierdo titular de la selección sea un jugador del Real Madrid, tendremos que fichar también a Grimaldo», en alusión al defensa del Bayer Leverkusen, uno de los mejores de Europa en su posición.