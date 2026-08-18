Edu Aguirre criticó el fichaje de Rodri Hernández por parte del Barcelona, al considerar que la operación no era necesaria para el conjunto catalán y advirtiendo de que la llegada del centrocampista español podría ir en detrimento de Marc Bernal, uno de los talentos emergentes más destacados del club.

Aguirre, durante su aparición en el programa "El Chiringuito", afirmó que le habría gustado ver a Rodri con la camiseta del Real Madrid, pero recalcó que su objeción no tiene que ver con el nivel del jugador, sino con la decisión del Barcelona de gastar una cifra enorme en reforzar una posición en la que considera que ya cuenta con opciones suficientes.

El periodista, cercano al Real Madrid, añadió: "Quería ver a Rodri en Madrid, es un buen jugador y me habría gustado verlo allí, pero no tengo ninguna duda de que el Barcelona lo fichó para quitárselo a Madrid".

Aguirre considera que la directiva del Barcelona, presidida por Joan Laporta, buscó con la operación un rédito ante la afición, especialmente ante el fracaso de los intentos del club por fichar a Julián Álvarez, señalando que la incorporación de Rodri le costó al club una cifra cercana a los 80 millones de euros.

En este sentido, dijo: "Después de la burla que sufre con Julián Álvarez, sabiendo que no va a ir al Barcelona, Laporta dijo: me voy a llevar el aplauso fácil de la afición", criticando al mismo tiempo el volumen del gasto en la operación.

Pero el punto más llamativo de las críticas de Aguirre tiene que ver con Marc Bernal, ya que considera que el joven jugador del Barcelona posee las cualidades que lo capacitan para ocupar la posición de Rodri, y que el fichaje de la estrella española podría amenazar sus opciones de conseguir minutos de juego suficientes.

Aguirre dijo: "Creo que es un buen jugador, pero para mí no es necesario", antes de elogiar a Bernal afirmando: "Marc Bernal es una estrella, Marc Bernal es del Barcelona. Le va a tapar, juega en la misma posición. A mí me encanta este jugador".

El periodista planteó un escenario que podría generar inquietud dentro del Barcelona, preguntándose qué ocurrirá cuando ambos jugadores estén disponibles al mismo tiempo, y dijo: "Llegó Rodri y Bernal se fue al banquillo. ¿Era necesario, Rodri? ¿Por qué lo fichó el Barcelona por 80 millones de euros?".

A pesar de su crítica a la decisión del fichaje, Aguirre no puso en duda el valor futbolístico de Rodri, que es uno de los jugadores más destacados del mundo en su posición, mientras que Hansi Flick cuenta con él para dotar al centro del campo del Barcelona de más fuerza, experiencia y estabilidad.

El Barcelona había cerrado el fichaje de Rodri por 76,5 millones de euros, de los cuales 60 millones son fijos y 16,5 millones en variables, convirtiéndose el jugador en una de las inversiones más destacadas del club durante el actual mercado de fichajes.

Así, el debate no gira en torno al valor de Rodri como jugador, sino en torno al precio de la operación y su posible impacto en el futuro de Bernal, en un momento en que Flick dispone ahora de una opción de talla mundial en el centro del campo, y al mismo tiempo debe proteger a uno de los talentos más destacados en los que el Barcelona confía de cara al futuro.