El brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, recibió duras críticas por el descenso de su nivel y de sus números con el conjunto blanco durante la presente temporada.

El célebre periodista Jesús Gallego considera, en su artículo para el diario español "As", que la presencia de Vinicius en el once titular perjudica los intereses del Real Madrid.

El texto íntegro del artículo de Gallego fue el siguiente:

"José Mourinho dice que jamás perjudicaría deliberadamente al equipo en beneficio de un jugador concreto, y hemos de creerle, pero su decisión de alinear a Vinicius en Atenas y cambiar la forma de jugar que el equipo había asentado en los partidos ante el Barcelona y el Santander estuvo a punto de provocar un derrumbe colectivo. La idea de jugar con tres jugadores en la línea delantera, ensayada cientos de veces con este grupo, volvió a desequilibrar al equipo, hasta el punto de que hizo que el modesto AEK de Atenas pareciera uno de los equipos de élite. Y si por fin habías dado con el plan que buscaste durante tres meses, ¿por qué volver de nuevo a los experimentos? Solo hay una respuesta: para alinear a Vinicius sin sacrificar a Diomande".

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"Pero por mucho que el entrenador desee recuperar el mejor nivel del jugador brasileño, en estos momentos no merece más que sentarse en el banquillo. El problema ya no se limita a su falta de eficacia ofensiva, sino que empieza a mostrar una absoluta falta de confianza, además de un estado de hastío y apatía hacia el juego, como si todo lo que sucede ya no le importara demasiado. Ha llegado el momento de que Vinicius se siente en el banquillo y demuestre, mediante los entrenamientos y, más importante aún, a través de los minutos que reciba cuando participe, que quiere recuperar su sitio en el once titular".

"Y eso no será posible con solo hacer arrancadas rápidas, unos pocos regates y marcar un gol, sino que tendrá que replegarse para apoyar en defensa, ayudar a sus compañeros y pelear dentro del campo de la manera en que lo hace el jugador que le arrebató el puesto, Diomande. Y si lo logra, veremos entonces cómo gestiona Mourinho sus elecciones en el once. Pero si no lo hace, deberá esperar hasta junio, preparado para un traspaso descomunal a un club que le permita ser una estrella y disfrutar de los privilegios de los que ya no goza aquí".