El fichaje de Rodri, estrella del Manchester City, por el Real Madrid ya es cosa del pasado, pues la operación fracasó, y en las próximas horas o días el internacional español será jugador del Barcelona.

El periodista español Nacho Peña considera que esta operación nunca habría fracasado si el club blanco hubiera querido realmente contratar al jugador del Manchester City.

Según Nacho, el Real Madrid deseaba al jugador, pero no era un fichaje prioritario, y por esa razón el conjunto blanco no cerró la operación al final ni intentó convencer a Rodri.

La cadena Defensa Central publicó las declaraciones de Nacho, en las que dijo: "Después de escuchar los argumentos y las cosas que se filtran desde el lado del Madrid y del entorno de Rodri, he llegado a la conclusión de que ninguna de las dos partes libró la batalla hasta el final".

Nacho Peña cree que ni el Real Madrid ni Rodri tenían la certeza absoluta sobre su deseo de unir sus caminos.

Y añadió: "El Real Madrid no estaba dispuesto a fichar a Rodri hasta el final, ni Rodri estaba dispuesto a ir al Real Madrid hasta el final, por mucho que traten de promover la idea de que él decía sí, Madrid, Madrid, y que no quiere más que al Madrid".

Y recalcó: "Si el Real Madrid entra en modo asesino, no permitirá que le arrebaten al jugador, y lo habría incorporado rápidamente, pero el club blanco no trató el fichaje de Rodri como una prioridad máxima, a pesar de que había obtenido el sí del jugador".

Y concluyó: "Es cierto que el Madrid dio una serie de pasos, habló con el jugador, tenía el sí del jugador y llegaron a un acuerdo por un contrato de 4 años con un salario anual de 15 millones de euros, y se dice que esta es exactamente la misma cantidad que ofreció el Barcelona, pero todo empezó a ralentizarse porque el Real Madrid estaba trabajando en varios fichajes al mismo tiempo, comenzó a trabajar en el fichaje de Diomandé y contrató a Espí, y parece que el asunto empezó a llevar un poco más de tiempo, y quizá sea eso lo que molestó a Rodri".