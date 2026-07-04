Un periodista argentino advierte: «Messi juega solo... ¿y qué vamos a hacer contra los Faraones?»

El escritor argentino Antonio Serba criticó con dureza el rendimiento de su selección en el Mundial 2026. Tras el sufrido triunfo ante Cabo Verde en la ronda de 32, afirmó que el actual equipo «no tiene nada que ver con los campeones del mundo de hace cuatro años».

En un artículo para la web argentina TYC, afirmó: «Tenemos que afrontar la realidad. Esta selección ha cambiado radicalmente, y no está claro cómo ni por qué». Además, calificó el encuentro como «el peor de esta edición del Mundial, con un rendimiento mediocre y pocas jugadas de ataque».

Solo Lionel Messi mantiene su nivel; se ha reinventado y marcó su séptimo gol, pero «la selección no está a su altura y ha vuelto a errores viejos, como jugar para él en vez de con él».

Serba criticó el centro del campo: «No hay cohesión: solo una posesión híbrida e infructuosa y una obsesión por el dominio como si nadie se atreviera a dar un paso más», y añade que Mac Allister «da pases imprudentes desde dos metros, lentos y seguros, sin ningún riesgo».

Lautaro Martínez y Julián Álvarez tampoco se libraron: el primero “se encoge con esta camiseta” y el segundo “necesita un reconocimiento médico, con el cuerpo agotado y la mente llena de dudas”.

Por eso instó a Scaloni a alinear a Paredes como pivote defensivo y afirmó: «No se puede jugar sin un auténtico pivote con personalidad».

Serba advirtió de que este nivel «no basta; si esto sirve contra una selección debutante, ¿qué pasará ante rivales más serios?», en alusión al duelo contra Egipto en octavos.

Concluyó con una advertencia y una esperanza: «No nos engañemos con el resultado perfecto en estos cuatro partidos; la próxima prueba llega pronto y el camino es largo. ¡Vamos, Argentina, adelante!».