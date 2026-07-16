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ArgentinaGetty

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Un periódico inglés revela las 31 «trampas» que, según él, ayudaron a Argentina a vencer a Inglaterra

España vs Argentina
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Francia vs Inglaterra
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EE. UU.
Francia
Inglaterra

Los «bailarines de tango» derrotaron a los «Tres Leones» en un partido emocionante

La prensa inglesa criticó a la selección argentina tras el partido del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La Albiceleste avanzó a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta.

Tras el partido, el diario británico «The Telegraph» publicó un reportaje en el que denunció lo que llamó «trampas sucias» de Argentina.

Según el diario, los jugadores argentinos cometieron 31 acciones antideportivas: entradas fuertes, agresiones sin balón, altercados y presión al árbitro Ismail Al-Fath.

La artimaña más destacada, según el diario, fue que los jugadores argentinos mostraron al final del partido una pancarta que afirmaba que las Islas Malvinas son argentinas, en referencia al conflicto con el Reino Unido.

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Francia crest
Francia
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ARG

Es la séptima final de Argentina, la segunda seguida y la tercera en cuatro ediciones; el domingo enfrentará a España en el MetLife de Nueva Jersey.

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