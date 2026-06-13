El diario español «Marca» señala las principales debilidades de Marruecos antes de su debut contra Brasil en el Mundial 2026, y destaca que el cambio en el cuerpo técnico es uno de sus mayores retos.

El diario reconoce que Marruecos llega con confianza tras buenos resultados recientes, gracias a una defensa sólida y un juego estable que lo sitúan entre las selecciones africanas más sólidas.

Sin embargo, la marcha de Walid Regragui y la llegada de Mohamed Wahbi justo antes del torneo generan dudas, ya que el nuevo técnico carece de la experiencia internacional de su predecesor en la Copa del Mundo 2022.

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Wahbi, que llega respaldado por sus éxitos con las categorías inferiores —incluido el título Mundial Sub-20 de 2025—, deberá demostrar su adaptación a la máxima presión de una Copa del Mundo.

El informe destaca que Marruecos mantiene su identidad táctica: orden defensivo, presión alta y transiciones rápidas, con un 4-2-3-1 que da libertad a sus delanteros.

En cuanto a los puntos fuertes, Marca destacó que, en la eliminatoria, Marruecos fue la única selección africana con pleno de victorias: ocho partidos ganados, 22 goles a favor y solo dos en contra, gracias a su solidez defensiva y a la eficacia de Ayoub El Kaabi.

Además, destaca a Achraf Hakimi como “el alma de la selección”, clave por su influencia en ambas áreas y su experiencia en grandes torneos.

Marruecos debutará ante Brasil, un examen que mostrará si los «Leones del Atlas» pueden silenciar las dudas y hacer realidad sus ambiciones.