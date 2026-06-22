Un periódico español: Hamza Abdelkarim, un fichaje ideal para el Barcelona

Según la prensa española, la actuación de Hamza Abdelkarim en el Mundial 2026 confirma el acierto del Barcelona al ficharlo. El joven egipcio, ya una joya del torneo, se ha afianzado en la selección líder del Grupo 7.

Según Marca, el Barcelona cerró su fichaje a principios de año.

Llegó en invierno cedido para reforzar el filial, pero ya ha brillado con el Barça y con Egipto en el Mundial.

Ha jugado los dos partidos de Egipto hasta ahora.

Disputó unos 15 minutos en la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda y el mismo tiempo en el empate ante Bélgica.

Su rendimiento con el filial azulgrana ya había convencido al club de activar la cláusula de compra pactada con el Al Ahly.

El acuerdo fija el traspaso en 1,5 millones más variables.

Para «Marca», «Hamza llegó a Barcelona como uno de los talentos más prometedores del fútbol egipcio; de hecho, muchos lo ven como el posible sucesor de Mohamed Salah, aunque hoy en día es más una realidad tangible que un simple talento para el futuro».

Durante sus primeros seis meses en el club, su participación fue limitada por trámites administrativos.

Aunque se incorporó en enero, no pudo debutar hasta marzo; aun así, reforzó al juvenil con 11 partidos y 8 goles.

El periódico español concluía el artículo diciendo: «El entrenador Hans Flick le incluyó en la pretemporada, y aunque llegó del filial, Hamza brilló en el Mundial sub-20. Un fichaje que, de momento, parece perfecto para el Barça».