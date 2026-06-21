Un periódico español: El Al Ahly, el arma secreta de Egipto que da ventaja a los Faraones en el Mundial

Según la prensa española, Egipto mostró en su debut ante Bélgica en el Mundial 2026 que es un equipo fuerte y bien organizado.

El diario español «AS» destaca que los Faraones tienen una ventaja competitiva: la presencia de varios jugadores del Al-Ahly.

La convocatoria de Hossam Hassan incluye ocho futbolistas del Al-Ahly, club donde el técnico jugó anteriormente.

Esta concentración de jugadores, habituados a jugar juntos, ofrece una ventaja competitiva en un torneo lleno de talento individual.

Ante Bélgica salieron de inicio cinco: Mostafa Shubair, Mohamed Hani, Yasser Ibrahim, Marwan Attia e Imam Ashour, mientras que Mohamed El Shenawy, Mahmoud Hassan “Trezeguet” y Ahmed “Zizo” esperaron su turno en el banquillo.

Para «AS», esto refleja la filosofía de los Faraones: brillar como colectivo y aprovechar una ventaja que no todas las selecciones tienen.

En la Copa Africana de Naciones 2025-2026, disputada entre finales de 2025 y principios de 2026, Egipto concentró en Marruecos a nueve jugadores del Al-Ahly, buscando el título.

Esta amplia representación supone un éxito adicional para el club, que también disputó el Mundial de Clubes 2025.

El Al Ahly cobró unos 100 000 euros por cada futbolista convocado en la fase de grupos, cantidad que podría aumentar si Egipto avanza a las eliminatorias.

«AS» añade: «Que el éxito de la selección egipcia dependa del club más importante del país no es nuevo, pero ahora la presencia de los jugadores del Al Ahly forma la columna vertebral de los Faraones».

Y concluía: «Esta columna vertebral la forman Shubair en la portería, Hani y Yasser Ibrahim en la defensa, y Marwan Attia e Imam Ashour en el centro del campo, dentro de un sistema que no depende por completo de las estrellas Mohamed Salah y Omar Marmoush, a pesar de su condición de principales figuras de la selección egipcia».