Un periódico español destaca el «punto débil» de Marruecos antes del partido contra Brasil

El diario español «Marca» señala las principales debilidades de Marruecos de cara al debut contra Brasil en el Mundial 2026, y destaca como mayor reto el cambio en el cuerpo técnico.

El diario destaca que Marruecos llega con confianza tras buenos resultados recientes, gracias a una defensa sólida y un juego estable que lo sitúan entre las selecciones africanas más convincentes.

Sin embargo, la marcha de Walid Regragui y la llegada de Mohamed Wahbi justo antes del torneo generan dudas, ya que el nuevo técnico carece de la experiencia internacional de su predecesor en la Copa del Mundo 2022.

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Wahbi, que viene de triunfar con las categorías inferiores —incluido el Mundial Sub-20 de 2025—, deberá demostrar su nivel en un escenario mucho más exigente.

El informe destaca que Marruecos mantiene su identidad táctica: orden defensivo, presión intensa y transiciones rápidas, con un 4-2-3-1 que da libertad a sus atacantes.

Entre sus puntos fuertes, Marca destacó que, en la eliminatoria, Marruecos fue la única selección africana que ganó los ocho partidos, marcó 22 goles y encajó solo dos, gracias a su sólida defensa y a la eficacia de Ayoub El Kaabi.

Además, destaca a Achraf Hakimi como “el alma de la selección”, clave por su influencia en ambas áreas y su experiencia en grandes torneos.

Marruecos debutará ante Brasil, un examen que pronto dirá si los «Leones del Atlas» pueden callar críticas y cumplir sus sueños.